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У Кремлі відповіли, коли і де можуть відбутися переговори України, США і Росії

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
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Дмитро Пєсков
Дмитро Пєсков. Джерело: Getty Images

Тристоронні переговори України, США та Росії щодо врегулювання війни можуть відбутися в Абу-Дабі (столиці Об'єднаних Арабських Еміратів) в першій половині листопада. Цей майданчик залишається актуальним для нового раунду зустрічей.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС. Відповідаючи на запитання журналістів про можливе місце проведення зустрічі, він сказав: "Переговори в Абу-Дабі заплановані на першу половину листопада".

Водночас представник Кремля не став розкривати подробиці підготовки до цієї зустрічі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія готова відновити тристоронні переговори щодо України. Про це після зустрічі Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

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За його словами, однією з головних тем майбутніх консультацій має стати створення системи безпеки для Росії та України після завершення війни. Ушаков також стверджував, що Віткофф позитивно оцінив готовність Москви повернутися до тристороннього формату та зазначив, що Дональд Трамп схвально поставиться до такого рішення.

Під час зустрічі Путін також поділився з американським посланцем своєю оцінкою ситуації на фронті. За твердженням Ушакова, ініціатива на лінії бойового зіткнення нібито повністю перебуває в руках російських військ.

Президент України Володимир Зеленський також повідомляв, що Москва погодилася на тристоронню зустріч переговорних команд України, США та РФ. За його словами, Вашингтон пропонував організувати її якомога швидше – орієнтовно на початку листопада.

Зеленський пояснив, що мета переговорів – наблизити завершення війни. Він наголосив, що Київ готовий підтримувати ініціативи щодо припинення вогню, повернення військовополонених та розв'язання інших гуманітарних питань.

Як писав OBOZ.UA, Володимир Путін укотре заявив, нібито українці та росіяни є "одним народом". На підтвердження своєї тези він послався на неназвані генетичні дослідження, а окуповані українські території назвав "історичними землями" Росії.

Він також стверджував, що Москва готова відновити тристоронні переговори з Україною та США для досягнення остаточного миру й забезпечення безпеки Росії. Водночас російський диктатор заявив, що РФ досягне всіх цілей так званої "спеціальної військової операції".

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