У Кремлі відповіли, чи вітав Трамп з днем народження Путіна

Дональд Трамп не надсилав Володимиру Путіну вітальної телеграми з нагоди дня народження. Заяву оприлюднили 8 жовтня, наступного дня після того, як російському диктатору виповнилося 74 роки.

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Російські ЗМІ повідомляють про це з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова. За його словами, телефонна розмова Трампа і Путіна відбудеться, однак точний час її проведення ще мають узгодити.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Трамп анонсував телефонну розмову з Путіним 7 жовтня – у день народження російського керівника. Під час спілкування з журналістами президент США також заявив, що російсько-українська війна "скоро" закінчиться.

Як писавв OBOZ.UA, Трамп також заявляв про намір найближчим часом поговорити з Путіним щодо ситуації навколо випадку чуми в Росії. Президент США зазначав, що Вашингтон очікує отримати більше інформації про цей інцидент найближчими днями.