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У Кремлі відповіли, чи погодяться на вимогу Європи про негайне припинення вогню в Україні

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
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У Кремлі відповіли, чи погодяться на вимогу Європи про негайне припинення вогню в Україні
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Джерело: Getty Images

Росія не погоджується на вимогу європейських країн щодо негайного припинення вогню в Україні. У Москві заявляють, що спочатку необхідно визначити параметри майбутньої архітектури безпеки, а вже після цього переходити до врегулювання війни.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють російські ЗМІ. За його словами, вимоги Брюсселя щодо припинення бойових дій нібито спрямовані на те, щоб дати Україні час на відновлення військових ресурсів.

Що Лавров сказав про припинення вогню в Україні

Глава російського МЗС стверджує, що Москва не готова погоджуватися на чергове припинення вогню без розуміння подальших кроків. Він заявив, що перед переходом до безпосереднього врегулювання конфлікту сторони мають узгодити майбутню систему безпеки.

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"Ми не погодимося на чергове припинення вогню, не розуміючи, що буде далі", – сказав Лавров.

Він також звинуватив європейські країни у спробах "виграти час" для України, щоб вона могла відновити втрати. Водночас російський міністр не навів доказів на підтвердження цих тверджень.

У Кремлі відповіли, чи погодяться на вимогу Європи про негайне припинення вогню в Україні

Сергій Лавров. Джерело: РосЗМІ

Якими були попередні заяви Кремля щодо припинення вогню в Україні

У Кремлі раніше також заявляли, що не збираються припиняти бойові дії проти України навіть на час переговорів. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков стверджував, що перемир’я нібито дало б українській стороні можливість відновити сили, тому Москва виступає проти такої паузи.

У Кремлі відповіли, чи погодяться на вимогу Європи про негайне припинення вогню в Україні

Дмитро Пєсков. Джерело: РосЗМІ

За словами представника Кремля, підготовка до тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії не означає готовності Москви погодитися на припинення вогню. Він також звинуватив Україну в порушенні попередньої перерви в бойових діях, хоча відповідні домовленості не були підтверджені сторонами.

Пєсков додав, що Росія нібито продовжує війну, щоб позбавити Україну можливості завдавати ударів, і заявив, що Москва має намір досягти своїх цілей.

Як писав OBOZ.UA, 10 листопада в Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни. До обговорень залучені також представники європейських країн і НАТО. Серед ключових тем – припинення бойових дій, гарантії безпеки для України, повоєнне відновлення та гуманітарні питання.

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