У Кремлі відповіли, чи можливі нові гуманітарні операції, як в Олешках

Росія поки не планує проводити нові гуманітарні операції за зразком тієї, що відбулася в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. У Кремлі заявили, що наразі не розглядають ані відповідних планів, ані таких ініціатив.

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Про це повідомило російське агентство ТАСС із посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова. Під час спілкування з журналістами він також висловився про відносини Москви з Пекіном, майбутній саміт АТЕС та перспективи відновлення транзиту російського газу через Україну.

Коментуючи події в Олешках, Пєсков зазначив, що Москва високо цінує рівень координації між уповноваженими з прав людини Росії та України. Крім того, він висловив вдячність США за допомогу в проведенні місії, особливо відзначивши роль першої леді Меланії Трамп.

Також речник Кремля розповів про підготовку до саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). За його словами, Москва готується до зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном і з нетерпінням очікує на цей контакт.

Щодо можливої тристоронньої зустрічі Путіна, Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа на полях саміту, конкретної інформації поки немає. Програма перебування глави Кремля на заході ще формується.

За словами Пєскова, Росію та Китай пов'язує величезний обсяг співпраці. Він зазначив, що під час зустрічей Путін і Сі Цзіньпін традиційно оперативно оцінюють стан двосторонніх відносин і обговорюють міжнародну ситуацію.

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Також речник Кремля відповів на запитання ТАСС про можливість відновлення транзиту російського газу через Україну. Він пояснив, що це залежатиме від бажання покупців і можливостей продавців. Водночас, на його думку, наразі навряд чи можна говорити про поновлення такого транзиту.

Крім того, Пєсков повідомив, що Росія досі не отримувала офіційного запрошення приєднатися до Організації тюркських держав. Водночас він вважає участь Москви в цій організації доцільною.

Говорячи про вибори у США, речник Кремля зазначив, що Москва, як і решта світу, стежить за перебігом виборчого процесу, проте наголосив, що це внутрішня справа Сполучених Штатів.

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Що передувало

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що перша леді США Меланія Трамп підбила підсумки гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках. За її словами, під час перемир'я до регіону доставили життєво необхідну допомогу та евакуювали майже 800 людей. Вона назвала місію успішною і подякувала Росії та Україні за співпрацю.

Для евакуації цивільного населення на Херсонщині запровадили локальний режим припинення вогню. Він розпочався о 03:00 27 жовтня і мав тривати до 22:59 1 листопада 2026 року. Україна неухильно дотримувалася режиму тиші.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині склалася гуманітарна катастрофа. Місто перебуває під російською окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення. Туди не завозили продуктів і медикаментів, а дороги були щільно заміновані, через що місцеві жителі не могли самостійно залишити населений пункт.