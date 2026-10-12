У Кремлі цинічно заявили, що готові не бити по Україні тільки у день виборів, і згадали Зеленського

У Росії заявили про готовність тимчасово утриматися від ударів по Україні в день виборів, якщо Київ справді планує їх провести. Водночас у Кремлі цинічно відкинули необхідність тривалішого перемир'я, стверджуючи, що українська сторона нібито прагне використати паузу для продовження війни.

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Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Він також звинуватив Україну в небажанні проводити вибори та висловив твердження про нібито наміри Києва використати перемир'я для відновлення військових можливостей.

Що заявили в Кремлі про вибори в Україні

Пєсков заявив, що Москва готова дати вказівку не завдавати ударів по Україні в день голосування, якщо українська влада справді має намір провести вибори. Водночас він стверджував, що Києву нібито потрібні 60 днів перемир'я не для організації виборчого процесу, а для відновлення сил і продовження бойових дій.

Представник Кремля також заявив, що українська сторона начебто не зацікавлена у проведенні виборів. Крім того, він стверджував, що Росія була готова продовжити мирні переговори одразу після виборів до нелегітимної Державної думи РФ, але цьому нібито завадили українські удари по Москві.

Лавров заявив, що Зеленський нібито не заслуговує на перепочинок

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, коментуючи можливе енергетичне перемир'я, заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не заслуговує на передишку. За його словами, Москва, не збирається довіряти заявам українського лідера щодо таких ініціатив.

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Лавров також стверджував, що Зеленський нібито хоче використати будь-яку пропозицію про припинення вогню для просування власних інтересів і отримання перепочинку.

Нагадаємо, Україна готова провести вибори за умови 60-денного припинення вогню, про що заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, такий термін необхідний для належної підготовки та організації виборчого процесу в умовах війни.

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Як писав OBOZ.UA, оголошене президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир’я стосується передусім припинення ударів по нафтопереробних заводах. Водночас Росія ще не погодилася на припинення вогню, тоді як Україна наполягає на зупиненні російських атак на її енергетичну інфраструктуру.