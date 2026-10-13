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У Кремлі сказали, коли може відбутись наступний раунд "консультацій" США та РФ: про Україну теж згадали

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
icon 2,6 т.
У Кремлі сказали, коли може відбутись наступний раунд "консультацій" США та РФ: про Україну теж згадали
Точні строки зустрічі поки що не визначені. Джерело: Росмедіа

Росія та США можуть провести наступний раунд двосторонніх консультацій до кінця 2026 року. Точні строки зустрічі поки що не визначені, а конкретної домовленості про проведення тристоронньої зустрічі щодо України між Москвою, Вашингтоном та Києвом наразі немає.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. Його цитують російські медіа.

Наступна зустріч – до кінця року

Рябков заявив, що черговий раунд російсько-американських консультацій має відбутися до кінця 2026 року, хоча конкретної дати наразі немає.

"Нещодавно відбувся черговий раунд щодо подразників, і фактично зараз дат немає, але до кінця року відбудеться наступний. Я маю сказати, що ми рухаємося вперед. Тут немає пробуксовок", – сказав заступник глави МЗС РФ журналістам.

Варто зазначити, що двосторонні консультації РФ та США не тотожні тристороннім переговорам щодо завершення війни в Україні. Рябков їх назвав переговорами "щодо подразників". Йдеться про питання, які Москва та Вашингтон визначають як проблемні у двосторонніх відносинах. Серед них – умови роботи дипломатичних представництв, зокрема питання віз, повідомлення про пересування дипломатів та повернення дипломатичної власності.

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Що відомо про тристоронню зустріч щодо війни в Україні

Окремо Рябков прокоментував перспективи відновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією щодо завершення війни. За його словами, наразі конкретних домовленостей про організацію такої зустрічі немає.

При цьому він заявив, що контакти РФ та США щодо України не переривалися,

"Москва підходить до них відповідально і не допустить витоків", – заявив Рябков.

Як повідомляв OBOZ.UA, США і Європа формують спільну пропозицію щодо завершення війни в Україні. Вона передбачає відбудову нашої держави, гарантії безпеки та економічні домовленості з Росією. Про це пише The Washington Post, посилаючись на власні джерела. За даними видання, цей мирний план також може включати припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, що означатиме фактичне збереження контролю РФ над окупованими територіями. В Офісі президента відреагували на цю інформація та наголосили, що викладена в матеріалі інформація відображає лише позицію американської сторони.

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