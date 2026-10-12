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У Кремлі фактично відхилили пропозицію про енергетичне перемир'я з Україною: що заявив Пєсков

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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У Кремлі фактично відхилили пропозицію про енергетичне перемир'я з Україною: що заявив Пєсков
Пєсков

У Росії заявили, що зацікавлені не в тимчасовому перемир’ї, а в довгостроковому мирному врегулюванні війни проти України. У такий спосіб представники країни-агресорки фактично відхилили пропозицію про енергетичне перемир'я.

З заявою про "тривалий мир" виступив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. Ба більше, він додав, що нібито РФ готова робити для цього "все можливе".

"Росія хоче не перемир'я, а довгострокового миру, Москва готова робити для цього все можливе", – видав речник Кремля.

Водночас він запевнив, що Москва не прагне посварити Сполучені Штати та Європу, а навпаки, шукає шляхи до мирної угоди. Проте, поскаржився Пєсков, європейські країни явно налаштовані інакше.

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"Європейці явно не належать до "партії миру", яка шукає мирного врегулювання в Україні, Європа – це скоріше "партія війни", – вважає він.

Про США ж прессекретар Путіна іншої думки, він підкреслив, що Москві "імпонують" мирні зусилля Вашингтона.

"РФ імпонують зусилля американських переговорників по Україні, і Москва вдячна їм за продовження цих зусиль", – заявив Пєсков.

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