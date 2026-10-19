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У Кремлі допустили зустріч Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна: говорити можуть про війну в Україні – WSJ

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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У Кремлі допустили зустріч Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна: говорити можуть про війну в Україні – WSJ
Володимир Путін, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін обговорював із президентом США Дональдом Трампом можливість тристоронньої зустрічі за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Однак остаточних домовленостей щодо переговорів і їхнього порядку денного наразі немає.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. За інформацією видання, одним із можливих питань зустрічі може стати завершення війни в Україні.

Що відомо про ймовірну зустріч

"Поки немає чіткого розуміння щодо самої зустрічі або її потенційного порядку денного, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі", – зазначив Пєсков.

За інформацією неназваного американського чиновника, Дональд Трамп поки не погодився на участь у тристоронніх переговорах, однак може підтримати таку ініціативу.

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У Кремлі запропонували провести зустріч лідерів на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який запланований на 18–19 листопада в китайському Шеньчжені. Як пише The Wall Street Journal, однією з тем можливих переговорів може стати припинення війни в Україні.

Ще 23 серпня помічник Путіна Юрій Ушаков припускав, що російський і американський президенти можуть зустрітися під час саміту, якщо обоє візьмуть у ньому участь. Водночас він зазначав, що Вашингтон на той момент не надсилав сигналів про готовність до таких переговорів.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що був би радий особистій присутності диктатора Володимира Путіна на саміті G20 у США, але не знає, чи той погодиться на поїздку. Зустріч лідерів країн "Великої двадцятки" запланована на 14-15 грудня 2026 року в Маямі.

Президент України Володимир Зеленський пропонував провести на полях саміту тристоронню зустріч України, США та Росії. Водночас за даними медіа, Путін може пропустити захід через небажання летіти до Сполучених Штатів. Офіційно про своє рішення він поки не повідомляв.

Як писав OBOZ.UA, у вересні 2026 року державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон запросив Путіна на саміт G20. Після цього речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Москва вітає таке рішення, а питання участі російського президента розглядатимуть дипломатичними каналами.

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