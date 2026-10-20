У Кремлі чекають Віткоффа з доповіддю щодо переговорів з Зеленським в Осло, – Пєсков

У Кремлі сподіваються, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф найближчим часом зустрінеться з Володимиром Путіним. Очікується, що він поінформує кремлівського диктатора про результати контактів із представниками України та Європейського Союзу в Осло.

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Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, Москва також розраховує продовжити обмін думками з Вашингтоном щодо важливих питань.

У Кремлі очікують на зустріч Путіна з Віткоффом

Дмитро Пєсков заявив, що в Москві сподіваються найближчим часом організувати зустріч Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Американський переговорник має доповісти про свої контакти з українською та європейською сторонами.

"Ми сподіваємося, що вже найближчим часом вдасться організувати зустріч, і американські переговірники, пан Віткофф, зможуть поінформувати Путіна про свої контакти як з українцями, так і з європейцями. А також продовжити обмін думками між Вашингтоном і Москвою щодо цілої низки дуже важливих тем", – сказав Пєсков.

Речник Кремля зазначив, що в Москві високо оцінюють посередницькі зусилля американських переговорників. За його словами, кожна така зустріч видається російській стороні важливою, своєчасною та змістовною.

Пєсков висловився про представника України на переговорах

За словами речника Кремля, для Москви важливо, щоб Україну на переговорах представляв "легітимний представник влади", який готовий узяти на себе відповідальність і ухвалити необхідне рішення щодо припинення конфлікту.

Нагадаємо, у вівторок, 20 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Норвегії. Там у глави держави заплановані важливі зустрічі. Він уже зустрівся з королем Гоконом VII, а згодом проведе переговори, зокрема, з президентом Фінляндії Александром Стуббом та посланцем американського лідера Стівом Віткоффом.

Як повідомляв OBOZ.UA, Зеленський провів предметну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо щодо трьох важливих для України питань. Сторони обговорили перехоплювачі для протидії балістичним ракетам, раннє попередження про російські балістичні атаки та ситуацію навколо Starlink і Starshield.