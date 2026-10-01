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У Кремлі анонсували заяви Путіна, на "які чекає весь світ", і згадали Україну

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 28,2 т.
У Кремлі анонсували заяви Путіна, на "які чекає весь світ", і згадали Україну
Дмитро Пєсков звинуватив Європу у перешкоджанні переговорному процесу
Джерело: РосЗМІ

У Кремлі заявили, що на майбутню промову російського диктатора Володимира Путіна на засіданні клубу "Валдай" нібито чекає весь світ. Водночас там згадали про переговори щодо України та звинуватили Європу у перешкоджанні цьому процесу.

Про це російським ЗМІ заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.Також він говорив про контакти Росії зі США та можливу економічну співпрацю.

Що заявили в Кремлі

За словами Пєскова, контакти російських та американських представників на робочому рівні тривають. Зокрема, спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв доповідає Путіну про свої контакти зі США та продовжує обговорювати з американською стороною можливе економічне співробітництво.

У Кремлі вважають, що реалізація спільних економічних проєктів була б вигідною для Росії та США. Водночас Пєсков заявив, що Вашингтон і надалі пов'язує відновлення економічної співпраці з Москвою з урегулюванням війни в Україні.

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Також представник Кремля заявив, що на Заході Мюнхенську промову Путіна переважно сприйняли як конфронтаційну, хоча сам Пєсков вважає, що вона такою не була.

У Кремлі анонсували заяви Путіна, на ''які чекає весь світ'', і згадали Україну

Дмитро Пєсков

Джерело: Reuters

 

У Кремлі згадали Україну

Окремо Пєсков заявив, що Україна нібито не стала ближчою до переговорів із Росією, а Європа, за його словами, продовжує перешкоджати відновленню переговорного процесу.

Він також сказав, що поодинокі заяви європейських політиків про необхідність діалогу з Москвою не змінюють загальноєвропейського курсу щодо РФ.

За словами Пєскова, Європа замість пошуку шляхів деескалації напруженості вирішила створювати власну безпекову ідентичність. Він заявив, що на створення захисних механізмів європейські країни витрачають майже 5% своїх бюджетів.

Пєсков також назвав позитивними слова прем'єр-міністра Болгарії про необхідність використовувати будь-яку можливість для діалогу з Росією. Водночас він заявив, що Європа формує свою безпекову модель за зразком НАТО, яку в Кремлі вважають конфронтаційним механізмом.

Нагадаємо, у Кремлі раніше не виключали повернення до тристоронніх переговорів за участю України, Росії та США у жовтні. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Москва допускає таку можливість у найближчій перспективі.

США планували у жовтні організувати тристоронню зустріч представників України, Росії та Сполучених Штатів. Сторони мали обговорити можливе обмежене припинення вогню, зокрема взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі. Серед можливих місць проведення зустрічі називали Абу-Дабі. 

Як писав OBOZ.UA, спецпосланник президента РФ Кирило Дмитрієв провів у Вашингтоні зустрічі з американськими чиновниками. За словами американського посадовця, переговори були "конструктивними".

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