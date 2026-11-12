У Конгресі США закликають адміністрацію Трампа негайно відновити Україні доступ до Starshield і вимагають пояснень

105 американських політиків із двопартійної групи підтримки України в Конгресі США вимагають пояснень щодо нових обмежень інтернету Starshield для Сил оборони. Адміністрація Дональда Трампа та компанія Ілона Маска SpaceX мають надати повні звіти про ситуацію.

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Із відповідним закликом конгресмени виступили в четвер, 12 листопада. Група підтримки України опублікувала відповідний допис на своїй сторінці в X (Twitter).

"Від імені 105 членів двопартійної Групи підтримки України в Конгресі ми вимагаємо від адміністрації Трампа та компанії SpaceX надати повний звіт про те, як і чому це сталося, а також вжити негайних заходів для відновлення повноцінного доступу до системи Starshield", – ідеться в повідомленні.

Політики висловили своє занепокоєння й нагадали, що боротьба українців з агресором відповідає інтересам Сполучених Штатів.

"Конгрес чітко заявив, що здатність України захистити себе й решту Європи є життєво важливим національним інтересом США", – заявили законодавці.

Що сталося зі Starshield

Starshield можна назвати "військовою підпискою" супутникового інтернету Starlink. Ця спеціалізована система була створена як підрозділ компанії SpaceX для потреб військових, розвідувальних служб та урядових структур.

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Українські захисники в середині жовтня цього року вже стикалися з обмеженнями інтернет-швидкості. Це мало негативний вплив на роботу дронів-перехоплювачів, ударних БпЛА й низки інших технологій. Маск та адміністрація Трампа перекладали відповідальність одне на одного й так і не знайшли винного. Орієнтовно за 10 діб повноцінна робота Starshield почала поступово відновлюватися.

12 листопада стало відомо про нові проблеми з доступом до супутникової системи. У Financial Times заявили, що в Києві підозрюють навмисний характер обмежень.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський у четвер повідомив, що проблеми зі Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях фіксувалися вже декілька днів. Система має обмеження швидкості на рівні 161 км/год, що ускладнює перехоплення ворожих реактивних "Шахедів". Наші військові перевірили ситуацію та встановили, що "це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості".