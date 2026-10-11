У Конгресі США готують двопартійний закон, щоб заблокувати будь-які купівлі російської нафти, – Фіцпатрік

Конгресмен від Республіканської партії Браян Фіцпатрік заявив, що американські законодавці готують двопартійний законопроєкт, який має заблокувати всі закупівлі російської нафти. Документ назвуть "Актом Рональда Рейгана: мир через силу".

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Про плани він написав у соцмережі X. За словами Фіцпатріка, законопроєкт планують винести на розгляд Палати представників за допомогою процедури discharge petition. Конгресмен також заявив, що документ отримає переважну підтримку під час голосування.

Петиція про зняття з розгляду дозволяє винести законопроєкт на голосування в Палаті представників в обхід спікера. Для цього документ мають підтримати підписами щонайменше 218 конгресменів, тобто більшість складу палати.

Фіцпатрік представляє штат Пенсильванія в Конгресі США. Він також є одним зі співголів двопартійної групи на підтримку України.

Позиція щодо санкцій

Наприкінці вересня Фіцпатрік разом із колегами з обох партій закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа не послаблювати санкції проти Росії.

Законодавці попередили, що пом'якшення обмежень може лише затягнути війну. Тепер конгресмен повідомив про підготовку нової законодавчої ініціативи, спрямованої на блокування закупівель російської нафти.

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Що передувало

Переговірна група України вирушила до США, де 9–10 жовтня було заплановано важливі зустрічі з американською та європейською сторонами. За словами Кирила Буданова, який увійшов до складу перемовників, Україна продовжує працювати над посиленням дипломатії задля наближення стійкого та справедливого миру.

Згодом стало відомо, що президент США Дональд Трамп домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про збільшення постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

Він повідомив, що Росія готова негайно спрямувати 300 тисяч тонн дизеля на американський і світовий ринки. Ще 500 тисяч тонн, за його словами, мають надійти в листопаді, а згодом – додатковий мільйон тонн. Постачання ще трьох мільйонів тонн пального залежатиме від стану російських нафтопереробних заводів.

Головні історії дня

Президент Володимир Зеленський дипломатично назвав цю угоду "слабким рішенням". Український лідер переконаний, що подібні подарунки для російського диктатора "не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу".

В свою чергу, президент США заявив, що Україні настав час призначити нового лідера.