У Чехії розслідують справу про непоставлені Україні боєприпаси: частина грошей просто зникла

У Чехії розслідують обставини проваленої закупівлі 100 тисяч мінометних боєприпасів для української армії, за які Міністерство оборони України заплатило 855 мільйонів чеських крон. Контракт уклали восени 2022 року, однак замість усієї партії Україна отримала лише 3000 боєприпасів.

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За підозрами української поліції, значна частина перерахованих коштів зникла через схему з комісійними виплатами та залученням компаній із кількох європейських країн. Про це пише чеське видання Novinky.

Як виник контракт на 100 тисяч боєприпасів

Восени 2022 року українець Олексій Хорошаєв передав словацькій компанії Sevotech замовлення Міністерства оборони України на постачання 100 тисяч мінометних боєприпасів.

Угода виявилася надто масштабною для Sevotech – невеликої словацької компанії, яка мала ліцензію на торгівлю військовою технікою. За словами власника підприємства Яна Годермарського, Хорошаєв мав придбати майже половину акцій компанії та фактично керував усією угодою від початку до кінця.

Загальна вартість контракту становила 855 мільйонів чеських крон, що дорівнює приблизно 35 мільйонам євро.

Куди перерахували гроші та скільки боєприпасів отримала Україна

Наприкінці 2022 року Міністерство оборони України перерахувало всю суму авансом молодій українській компанії "Львівський арсенал". Однак замовлені боєприпаси українська армія так і не отримала в обумовленому обсязі.

За підозрами української поліції, значна частина коштів зникла внаслідок складної схеми з комісійними виплатами та залученням низки компаній.

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Гроші проходили через словацьку Sevotech, а також підприємства в Чехії, Хорватії, Боснії і Герцеговині, Словенії та Болгарії. У результаті Україна отримала лише 3000 мінометних боєприпасів із 100 тисяч, передбачених контрактом.

В Україні судять п'ятьох фігурантів справи

В Україні у справі про непоставлені боєприпаси вже судять п'ятьох обвинувачених. Серед них – двоє посадовців Міністерства оборони та представники компанії "Львівський арсенал".

Судовий процес розпочався близько року тому. У разі визнання учасників організованої групи винними їм загрожує від семи до 12 років позбавлення волі.

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Водночас Олексія Хорошаєва серед обвинувачених у цьому судовому процесі наразі немає.

Що відомо про затримання Олексія Хорошаєва

До початку повномасштабного російського вторгнення Хорошаєв обіймав високу посаду в українській державній компанії, яка займалася міжнародною торгівлею зброєю. Після початку війни він використав свій досвід і зв'язки для організації закупівель військового спорядження для України. Цю діяльність чоловік здійснював як приватна особа з Чехії, куди виїхав після початку вторгнення.

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У вересні 2024 року чеська поліція затримала Хорошаєва на запит України. Йому висунули підозру в розкраданні коштів та організації іноземної частини схеми.

Нині він перебуває під вартою в Чехії та оскаржує свою екстрадицію до України. Також Хорошаєв подав заяву про надання притулку в Чехії.

Що розслідують чеські правоохоронці

Справу про непоставлені Україні боєприпаси розслідує Національний центр із боротьби з організованою злочинністю Чехії (NCOZ). Хоча в ній переважно фігурують іноземні компанії, ключові події, за даними розслідування, розгорталися в Празі. Саме там зникла значна частина грошей.

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Історія пов'язана зі справою Олексія Хорошаєва, який наразі перебуває під вартою та оскаржує екстрадицію. Його роль у чеському розслідуванні офіційно поки не розголошують.

Як повідомляв OBOZ.UA, Служба безпеки України викрила схему розкрадання оборонних коштів під час постачання форменого одягу для Національної гвардії. Двоє підприємців поставили військовим браковані бойові сорочки на понад 8,6 млн гривень. Продукція не відповідала технічним вимогам і була непридатною для виконання службових завдань на передовій.