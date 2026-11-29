Президент Чехії Петр Павел виступив із публічною критикою міністра оборони Яроміра Зуни, зокрема через його кадрові рішення та позицію щодо України. Діяльність міністра президент назвав деструктивною і шкідливою для Чеської Республіки.

Відео дня

Про це, як передає ČT24, він заявив під час недільних дебатів 29 листопада. Павел зазначив, що бачить у цьому вплив ультраправої партії "Свобода і пряма демократія" (SPD).

Нагадаємо: вона сформувала коаліційний уряд разом із євроскептичною політсилою "Автомобілісти за себе" (AUTO) і популістською "Акцією незадоволених громадян" (ANO) за результатами парламентських виборів у жовтні 2025 року. Після них прем'єр-міністром країни став Андрей Бабіш.

Що заявив Петр Павел

"Мушу сказати, останнім часом я сприймаю його дії радше як руйнівні, шкідливі для Чеської Республіки, ніж як щось таке, що могло б нам допомогти", – зізнався Павел, говорячи про Зуну.

Призначений за поданням Бабіша міністр оборони не лише не підтримує допомогу Україні. Президент повідомив, що його турбують неодноразові перешкоджання поїздкам Мирослава Главача, начальника Генерального штабу Збройних сил Чехії, до України. Там Главач міг би отримати цінний досвід, зазначив Павел.

Крім цього, очільник МО впроваджував деякі "нестандартні кадрові заходи всередині відомства", а також підтримував обмеження витрат на оборону. Зуна неодноразово повторював, що витрат на військо в розмірі 2% від валового внутрішнього продукту "цілком достатньо".

РЕКЛАМА

Павел вважає, що Зуна діє відповідно до політики SPD, за квотою якої його і призначили до уряду.

"SPD уже давно заявляє, що витрати на оборону не є її пріоритетом, що союзницькі зобов'язання не є її пріоритетом, що підтримка України не є її пріоритетом", – обурився чеський президент.

Реакція Яроміра Зуни та його союзників

Керівник оборонного відомства Чехії вирішив захищатися, критикуючи самого Павела.

"Будівництво армії досягає історичних показників, ми виконуємо програмну заяву уряду. Яке руйнування бачить президент? Чи хтось ще пам'ятає дані та факти про армію з часів, коли він сам був начальником Генштабу?" – запитав Зуна, коментуючи ситуацію для ČT24.

Головні історії дня

Проросійський політик японського походження Томіо Окамура, лідер SPD, заявив, що сприймає критику дій Зуни як похвалу "Свободи і прямої демократії".

"Раніше це не було звичкою інших політиків, але SPD дотримується своєї програми й передвиборчих обіцянок, незважаючи на зовнішній тиск. І ми не хочемо надсилати чеські гроші чи чеських солдатів до України. Ми будемо відповідально розпоряджатися державними коштами, без корупції та без маніпуляційних контрактів", – сказав Окамура.

Висловився і міністр закордонних справ Петр Мацінка, лідер правопопулістської партії "Автомобілісти для себе".

РЕКЛАМА

Він назвав критику Зуни недоречним і скандальним випадом із боку президента. За словами міністра, Зуна – досвідчений військовий та експерт, який добре знає, що передбачає захист країни. Мацінка закликав президента краще зважити свої слова й подумати про їхній вплив на оборону.

"Якщо верховний головнокомандувач Збройних сил має заперечення до роботи міністра оборони, він повинен обрати інший спосіб їх виявлення, ніж через телевізійні трансляції", – обурився очільник МЗС.

Як писав OBOZ.UA, прем'єр Чехії Андрей Бабіш виступив проти виділення 100 млрд євро на підтримку України з майбутнього бюджету Європейського Союзу. Він заявив, що Київ має отримувати фінансування поза межами спільного бюджету ЄС, а запропонований фінансовий план назвав неприйнятним для своєї країни.