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У Болгарії до другого туру президентських виборів пройшли проросійський та проукраїнський кандидати: що відомо

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
1,4 т.
У Болгарії до другого туру президентських виборів пройшли проросійський та проукраїнський кандидати: що відомо
Попередні результати президентських виборів в Болгарії

У Болгарії оприлюднили попередні результати президентських виборів, які відбулися 25 жовтня. Найбільшу підтримку, за наявними даними, отримала виконувачка обов’язків президента Іліяна Йотова, яка виступає за діалог із Росією.

Друге місце посів колишній прем’єр-міністр Андрей Гюров, якого характеризують як проукраїнського політика. Про це повідомляє болгарський телеканал БНТ.

Хто лідирує на виборах у Болгарії

За даними опитування на виході з виборчих дільниць станом на 19:00 25 жовтня, Іліяна Йотова та віцепрезидент Кирил Вилчев набирали 35,3% голосів. Їх пов’язують із політичним курсом колишнього президента Болгарії Румена Радева, а Йотова підтримує діалог із Росією.

Друге місце посів Андрей Гюров – колишній прем’єр-міністр Болгарії, якого характеризують як проукраїнського політика. Він підписав безпекову угоду між Болгарією та Україною. За даними опитування на виході з дільниць, його підтримали 32,4% виборців.

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Третє місце посів Костадін Костадінов – лідер проросійської ультраправої партії "Відродження" ("Вазраждане"). Він набрав 12,6% голосів за даними опитування.

Попередні результати президентських виборів

Центральна виборча комісія Болгарії розпочала публікацію попередніх результатів голосування. За наведеними даними, Костадін Костадінов набирає 12,54% голосів, Радостін Васильєв і Красимир Манов – 4,61%, Івелін Михайлов і Юліана Матєєва – 3,79%, а Іван Христанов і Стоянка Черкезова – 2,40%.

У Болгарії до другого туру президентських виборів пройшли проросійський та проукраїнський кандидати: що відомо

Попередні результати президентських виборів в Болгарії. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, офіційний період передвиборчої кампанії на чергових президентських виборах у Болгарії розпочався 25 вересня і тривав до 23 жовтня, періоду, коли заголовки газет домінували про напади на торговельні судна в Чорному морі біля узбережжя Болгарії та Румунії. Вважається, що ці напади є справою Росії, але Радев та Йотова відмовилися перекласти провину, стверджуючи, що доказів немає.

Варто зазначити, що Болгарія планує до 30 жовтня приєднатися до ініціативи НАТО з протидії безпілотникам у Чорному морі. Рішення ухвалили на тлі двох атак дронів на цивільні вантажні судна біля болгарського узбережжя протягом одного тижня, одна з яких призвела до затоплення судна та зникнення 11 членів екіпажу.

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