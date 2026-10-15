У Білому домі відповіли на закиди щодо обмежень Starlink в Україні: у Сенаті ініціюють розслідування

В адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що не контролюють компанію SpaceX і не причетні до обмежень у роботі супутникового зв'язку Starlink в Україні. Водночас американський сенатор-республіканець Том Тілліс оголосив про намір ініціювати розслідування, щоб з'ясувати причини інциденту та встановити відповідальних.

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Про це повідомляє Axios. Водночас про необхідність перевірити обставини обмежень у роботі Starlink в Україні Тілліс написав в соцмережі X. Представники України звернулися до американської сторони, щоб з’ясувати обставини обмежень і можливі способи відновлення повноцінної роботи супутникового зв’язку.

Що відповіли в адміністрації Трампа

14 жовтня головні радники президента України Володимира Зеленського провели переговори з представниками Білого дому, Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та Пентагону. Українська сторона намагалася встановити, чи ухвалював Вашингтон рішення про обмеження роботи Starlink і як можна виправити ситуацію.

За словами джерел Axios, представники Білого дому пояснили українцям, що не мають контролю над SpaceX. Водночас одне із джерел повідомило, що адміністрація Трампа планує звернутися до компанії, щоб з'ясувати, що саме сталося.

У Сенаті США вимагають розслідування

Сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс заявив, що має намір звернутися до генерального інспектора Міністерства війни США з проханням розпочати розслідування обмежень у роботі Starlink в Україні.

За словами Тілліса, проблема могла виникнути на локальному рівні в системах Starshield Міністерства війни США, а не безпосередньо в Starlink чи SpaceX.

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Сенатор також висловив сумнів у готовності глави відомства Піта Гегсета забезпечити прозорість розгляду, тому хоче допомогтися офіційного звіту для Конгресу та американського суспільства.

Тілліс наголосив, що через обмеження українські цивільні, американські дипломати та співробітники служб безпеки опинилися під невиправданим ризиком без попереднього повідомлення.

"У кращому разі це була неприйнятна помилка чи недогляд, а в гіршому – свідоме рішення розчистити поле для російського нападу", – заявив сенатор.

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Що відомо про обмеження Starlink в Україні та реакцію влади

Нагадаємо, в Україні виникли проблеми з роботою військової версії Starlink під час руху. Через обмеження швидкості термінали почали втрачати зв’язок, що призвело до зриву низки важливих місій Сил оборони.

Президент України Володимир Зеленський закликав американського підприємця Ілона Маска відновити роботу Starlink, наголосивши на можливих наслідках обмежень для людських життів. Українська сторона розраховує на врегулювання ситуації та розглядає це питання як частину партнерських відносин зі США.

Як писав OBOZ.UA, згодом колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що роботу Starlink на швидкості до 160 км/год відновлено. Водночас в оборонному відомстві України стверджують, що SpaceX продовжує обмежувати роботу терміналів Starshield у русі на швидкості понад 161 км/год.