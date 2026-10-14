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У Білому Домі триває дискусія щодо розвідданих для України: Semafor назвав головного адвоката Києва

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 2,3 т.
У Білому Домі триває дискусія щодо розвідданих для України: Semafor назвав головного адвоката Києва
У Білому домі обговорюють припинення обміну розвідданими з Україною, проти якого виступає Джон Реткліфф. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Getty

У Білому домі обговорюють можливість припинення обміну розвідувальними даними з Україною. Однак остаточного рішення щодо цього питання поки немає. Проти такого кроку виступає директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф.

Про це повідомляє американське видання Semafor. Водночас президент США Дональд Трамп публічно применшує можливість припинення обміну, наголошуючи, що Вашингтон і надалі допомагає Україні, а його метою є завершення війни, яку Росія веде проти України вже кілька років.

Що відомо про дискусії в Білому домі

За інформацією одного з представників адміністрації Трампа, питання припинення обміну розвідданими з Україною активно обговорюють у Білому домі. Водночас серед посадовців немає єдиної позиції щодо того, як діяти.

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"Трамп дуже розлючений. Він може віддати такий наказ", – сказав співрозмовник видання.

Він також припустив, що США могли б припинити передавати Україні розвідувальні дані саме щодо цілей на території Росії.

За даними Semafor, головним противником такого рішення є директор ЦРУ Джон Реткліфф.

У Білому Домі триває дискусія щодо розвідданих для України: Semafor назвав головного адвоката Києва

Директор ЦРУ Джон Реткліфф. Джерело: Getty

Трамп уже призупиняв обмін розвідданими

Минулого року Дональд Трамп уже тимчасово призупиняв обмін розвідувальними даними з Україною. Це сталося після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським.

Нещодавно Зеленський заявив, що Київ не отримав від партнерів розвідувальних даних щодо російського ракетного удару. Ця заява знову привернула увагу до питання обміну інформацією між Україною та її союзниками.

США тиснуть на Україну через удари по російських НПЗ

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа попередила Україну про можливе припинення передавання розвідувальних даних, якщо українські удари по російських нафтопереробних заводах триватимуть. Це питання порушували під час переговорів у Маямі за участю американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Американська сторона наполягала на припиненні атак на російську нафтову інфраструктуру, а можливе обмеження обміну розвідданими розглядалося як інструмент тиску на Київ.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські генерали отримали від США попередження про можливе припинення обміну розвідданими через удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас глава держави наголосив, що на момент його заяви передавання розвідувальної інформації не припинилося.

Як писав OBOZ.UA, у ніч на 14 жовтня, за словами українських військових, відбулося часткове обмеження роботи терміналів Starlink. Зв’язок почав зникати під час руху зі швидкістю понад 160 км/год, через що було зірвано низку важливих місій Сил оборони.

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