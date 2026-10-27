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"Тяжкі наслідки": Путін після угоди з Трампом заговорив про "припинення конфліктів" і зняття санкцій

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
3,9 т.
"Тяжкі наслідки": Путін після угоди з Трампом заговорив про "припинення конфліктів" і зняття санкцій
Диктатор Путін. Джерело: Скриншот

Російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність припинення конфліктів і скасування санкційних режимів. Він стверджує, що обмеження призводять до тяжких наслідків для всіх сторін.

Про це він заявив під час виступу на Форумі країн – експортерів газу. Також Путін згадав про санкції проти російської нафтової галузі та рішення США, пов’язане з постачанням дизельного пального.

Путін закликав зняти санкції

Під час виступу на Форумі країн – експортерів газу Путін заявив, що припинення конфліктів і скасування санкцій потрібні для уникнення негативних наслідків для всіх сторін.

"Тут, звичайно, потрібно думати над припиненням конфліктів, які продовжуються, і зняттям санкційних режимів... Зрештою, це призводить до тяжких наслідків для всіх", – сказав він.

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Що Путін говорив про нафтові санкції

1 жовтня під час виступу на клубі "Валдай" російський диктатор фактично закликав послабити обмеження на російські нафтопродукти. Він заявив, що навіть у разі припинення ударів по нафтопереробних заводах і суднах російське пальне не зможе повноцінно потрапляти на світові ринки через санкції.

"Як же наша дизелька потрапить на світовий ринок за збереження санкцій? Та ніяк", – заявив Путін.

До цього прессекретар російського президента Дмитро Пєсков також закликав скасувати обмеження на нафтопродукти та забезпечити безпечне судноплавство для нафтових танкерів.

Через дев’ять днів після заяви Путіна Дональд Трамп оголосив про дизельну угоду. Того ж дня Міністерство фінансів США зробило виняток із санкцій, дозволивши відповідні операції до квітня 2027 року.

Росія опрацьовує співпрацю зі США в Арктиці

Путін також повідомив, що Росія опрацьовує можливість спільної роботи зі США в Арктиці.

Раніше стало відомо, що компанія "Новатек", пов’язана з Леонідом Міхельсоном і Геннадієм Тимченком, таємно фінансувала газовий проєкт на Алясці вартістю 25 мільярдів доларів. За словами колишнього керівника проєкту, російська компанія визначала стратегію американської компанії.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський заявив, що не хотів би зняття всіх санкцій із Росії до можливої зустрічі лідерів України, США та РФ. Він наголосив, що обмеження запровадили через російську агресію, а їхнє скасування має відбуватися у визначеному порядку після завершення війни.

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