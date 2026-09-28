Нещодавні численні перемовини на полях Генеральної асамблеї ООН відбувалися на тлі все глибшого занепокоєння союзників США через те, що вони більше не можуть на Сполучені Штати покладатися.

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Politico з цього приводу пише:

"Напруженість була в повній мірі очевидною: і прем'єр-міністр Канади Марк Карні, і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, двоє найбільших критиків президента Дональда Трампа, чітко дали зрозуміти, що не планують зустрічатися з президентом США".

Принагідно нагадаю, що на початку року сказав Карні:

"Середні держави повинні діяти разом, бо якщо вас немає за столом, ви – в меню".

Звісно, дуже влучно, але наразі складається ситуація, за якої:

Америка для Європи (а в Європі тепер і Канада!) вже трохи вмерла, Європа ж – не тільки для глобального світу, але й навіть для себе – ще фактично не народилася.

На її місці наразі існує дивна сукупність самозакоханих держав, яка занурена в безмежні соціальні гарантії й безглузде ДЕІ, що лише провокує фашизм, і виявилась абсолютно нездатною себе захищати, при цьому європейська частина так званого НАТО (з його славнозвісними "стандартами") перетворилася на таку саму ніяку фікцію, як і ООН, а тупе самознищення ЄС у вигляді обов’язкового консенсусу для прийняття рішень стало відвертою нахабною диктатурою політично дрібних шантажисток-утриманок на кшталт невдячних повій, якими є Угорщина, Словаччина й [на очах пришвидшено деградуюча] Польща.

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Щодо ж заголовку, то він за такої сумної ситуації [за таких нешашличних часів] стосується, на жаль, не тільки ЄСівської Європи.

[Тож хай тепер передронять наші дрони дронів ворожих.]

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