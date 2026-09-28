Ти співала – добра справа, тож тепер іди танцюй
Нещодавні численні перемовини на полях Генеральної асамблеї ООН відбувалися на тлі все глибшого занепокоєння союзників США через те, що вони більше не можуть на Сполучені Штати покладатися.
Politico з цього приводу пише:
"Напруженість була в повній мірі очевидною: і прем'єр-міністр Канади Марк Карні, і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, двоє найбільших критиків президента Дональда Трампа, чітко дали зрозуміти, що не планують зустрічатися з президентом США".
Принагідно нагадаю, що на початку року сказав Карні:
"Середні держави повинні діяти разом, бо якщо вас немає за столом, ви – в меню".
Звісно, дуже влучно, але наразі складається ситуація, за якої:
Америка для Європи (а в Європі тепер і Канада!) вже трохи вмерла, Європа ж – не тільки для глобального світу, але й навіть для себе – ще фактично не народилася.
На її місці наразі існує дивна сукупність самозакоханих держав, яка занурена в безмежні соціальні гарантії й безглузде ДЕІ, що лише провокує фашизм, і виявилась абсолютно нездатною себе захищати, при цьому європейська частина так званого НАТО (з його славнозвісними "стандартами") перетворилася на таку саму ніяку фікцію, як і ООН, а тупе самознищення ЄС у вигляді обов’язкового консенсусу для прийняття рішень стало відвертою нахабною диктатурою політично дрібних шантажисток-утриманок на кшталт невдячних повій, якими є Угорщина, Словаччина й [на очах пришвидшено деградуюча] Польща.
Щодо ж заголовку, то він за такої сумної ситуації [за таких нешашличних часів] стосується, на жаль, не тільки ЄСівської Європи.
[Тож хай тепер передронять наші дрони дронів ворожих.]
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