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Туреччина й ООН готують переговори між Україною та Росією щодо перемир'я у Чорному морі – Bloomberg

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
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Ілюстрація - збирання кукурудзи комбайном
Зернова угода може стати темою нових перемовин Києва та Москви. Ілюстративне зображення
Джерело: Freepik

Уже на початку жовтня можуть відбутися нові зустрічі делегацій України та Росії. Темою запланованих переговорів має стати припинення вогню в Чорному морі.

Зустрічі намагаються організувати Туреччина й Організація Об'єднаних Націй. Також посередниками виступлять співробітники швейцарської неурядової організації "Центр гуманітарного діалогу", передає Bloomberg із посиланням на неназваного високопоставленого дипломата.

Видання зазначило, що організатори "намагаються об'єднати розрізнені зусилля для захисту поставок зерна на тлі зростання світових цін на продовольство".

Ініціатива, розпочата у вересні за підтримки інших світових держав, є спробою повторити успішні зусилля 2022 року з організації так званого зернового коридору. Ця угода була одним із небагатьох випадків вузьконаправленого перемир'я, яке дійсно працювало протягом певного часу (близько року) під час повномасштабної російської війни проти України.

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За даними Bloomberg, під час Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня зацікавлені сторони провели закриту зустріч, щоб започаткувати нову дипломатичну ініціативу. До неї приєдналися турецькі чиновники, а також американські, європейські, індійські, єгипетські представники.

Заявляється, що учасники обговорили "вузько визначену та взаємну угоду", яка передбачає вільне комерційне судноплавство й захист портів та енергетичної інфраструктури.

Схоже, що РФ не планує відновлювати "режим тиші" у Чорному морі

1 жовтня на засіданні форуму "Валдай" кремлівський ватажок Володимир Путін висловився проти пропозиції припинити удари в чорноморському регіоні. Він заявив, що припинення обстрілів російських НПЗ в обмін на утримання Москви від нападів на українські судна є "нерівноправними", оскільки російське дизельне паливо залишається під санкціями.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров називав повернення до угоди щодо Чорного моря зразка 2022 року "абсолютно неприйнятним і нереалістичним".

Як писав OBOZ.UA:

– Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що забезпечення відновлення так званої зернової угоди є спільним обов'язком європейських країн. Першим кроком до цього має бути припинення вогню в Чорному морі, "доки українське зерно не зіпсувалося".

– Раніше президент України Володимир Зеленський назвав три можливих варіанти перемир'я: енергетичне, зернове та на морі. Глава держави вже говорив про це з лідерами Єгипту, Туреччини, ОАЕ й Індії, котрі теж зацікавлені в перемир'ї.

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