Німеччина та США готові якнайшвидше розпочати предметні переговори щодо завершення російської війни проти України, однак Москва не демонструє чіткої готовності до такого процесу. Водночас європейські партнери вже узгодили склад своєї переговорної групи та визначили теми, які можуть стати предметом обговорення.

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Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус під час пресконференції в Берліні 23 листопада. За його словами, необхідну підготовку до переговорів уже проведено, а тепер потрібен відповідний крок з боку Росії.

Берлін і Вашингтон готові до переговорів

Корнеліус наголосив, що Німеччина поділяє зацікавленість США у якнайшвидшому початку переговорного процесу щодо завершення війни.

"Американська сторона зацікавлена у швидкому проведенні переговорів, і ми маємо такий самий інтерес. Незрозумілою частиною цієї переговорної формули залишається російська сторона, з боку якої ми наразі не бачимо чіткої готовності до переговорів", – зазначив речник уряду.

Він додав, що Німеччина та США неодноразово заявляли про готовність до конкретного діалогу, а підготовчу роботу вже виконано.

"Ми завжди чітко заявляли, і американська сторона також завжди чітко заявляла, що ми готові до конкретних переговорів. Підготовку до них проведено. Потрібна готовність Росії", – сказав Корнеліус.

Європа узгодила склад переговорної групи

За словами представника німецького уряду, як Росія, так і США підтримали участь європейських представників у майбутніх переговорах.

Європейські партнери вже домовилися, хто увійде до вузької переговорної групи. Також визначено конкретні тематичні напрями, щодо яких можна проводити переговори та обговорення.

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"Як російська, так і американська сторони підтримали участь європейських переговорників. Європейська сторона також домовилася про те, хто братиме участь у вузькій переговорній групі. Є конкретні тематичні сфери, щодо яких можна вести переговори й обговорення. Поки що бракує готовності зробити цей крок. Однак ми впевнені, що він можливий і відбудеться найближчим часом", – заявив Корнеліус.

У Берліні вважають переговори єдиним шляхом завершення війни

Речник також передав позицію федерального канцлера Фрідріха Мерца, який переконаний, що завершити російську війну проти України можна лише дипломатичним шляхом.

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"Переговорне врегулювання – єдиний шлях завершити цю війну. Ця війна не закінчиться інакше, ніж шляхом переговорів, і тому необхідно їх розпочати. Якби федеральний канцлер не вважав цей шлях перспективним, він би його не пропонував", – зазначив Корнеліус.

Водночас у німецькому уряді наголошують, що для переходу до предметного діалогу недостатньо готовності України, США та європейських партнерів – необхідна також готовність Росії.

Як повідомляв OBOZ.UA:

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про продовження підтримки України. Німецький канцлер переконаний, що Росія не зможе виграти розпочату нею війну.

Також Мерц закликав Путіна укласти мир і скласти зброю. Поштовхом для заклику стало ураження Кримського мосту, яке, переконаний німецький прем'єр, є свідченням слабкості РФ.