Ну що, якщо ви думали ʼЧого коштувала така підтримка Росії Трампу і за скільки він продав Україну" – то ось прийшла відповідь на це питання.

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Американський мільярдер Тодд Боелі уклав угоду з російською нафтовою компанією "Лукойл" про придбання її підсанкційних закордонних енергетичних активів. Про це він повідомив у середу, 25 листопада. До консорціуму покупців входить американська державна Міжнародна фінансова корпорація розвитку (DFC). Документ має перевірити міністерство фінансів США – на відповідність інтересам національної безпеки.

Глобальні активи компанії "Лукойл" охоплюють підприємства в 11 країнах, які видобувають близько 350 тисяч барелів нафти на добу. До них належать великі нафтові родовища в Азербайджані та Казахстані, нафтопереробні заводи в Нідерландах, Болгарії та Румунії, а також мережа автозаправних станцій, зокрема і в США.

Для завершення угоди необхідний дозвіл Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) мінфіну США. Через масштаб закордонних активів компанії "Лукойл" перевірка може тривати довго. Боелі розраховує завершити все впродовж року.

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Якщо угоду схвалять, США отримуватимуть частину майбутнього прибутку, хоча частка власності DFC і невідома наразі. Американська сторона також буде представлена в органі управління нової компанії. Ця нова компанія отримає також і нову назву.

Боулі є співвласником "Лос-Анджелес Лейкерс" разом із братом зятя Трампа – Джошуа Кушнером. Також він перетинається у бізнесі та проєктах із близькосхідними партнерами, які мають комерційні зв'язки з Джаредом Кушнером і спецпосланцем Стівом Віткоффом.

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