Ціль зовсім інша: в ISW пояснили, що стоїть за "інтересом" Росії до мирних перемовин

Росія останніми днями активно демонструє нібито "зацікавленість" у переговорах щодо завершення війни в Україні. Однак цей "інтерес" жодним чином не пов'язаний із реальним прагненням Кремля до миру.

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Москва переслідує цілком конкретні цілі: намагається домогтися більших поступок від США, зокрема у скасуванні санкцій, аби отримати більше грошей на продовження війни. Про це заявляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Росія вдає зацікавленість у переговорах

Аналітики переконані, що очевидна зацікавленість Кремля в переговорах спрямована не на припинення війни в Україні, а на забезпечення економічних поступок від Сполучених Штатів, щоб мати можливість продовжувати її фінансувати.

Різні російські чиновники намагалися представити зустріч 21 жовтня між спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та російським диктатором Володимиром Путіним як доказ того, що Росія готова брати участь у змістовних переговорах щодо припинення війни. Хоча насправді Москва намагалася отримати економічні поступки від Сполучених Штатів, щоб Росія могла продовжувати фінансувати війну.

Зокрема, переговорник Путіна Кирило Дмитрієв 21 жовтня заявив, що під час зустрічі російський диктатор і Віткофф говорили про розширення російсько-американської економічної співпраці та домовилися "продовжити спілкування". А джерело у Кремлі підтвердило російському опозиційному виданню "Верстка": Москва не чекає, що переговори призведуть до завершення війни, але сподіваються, що подальші поступки з боку США допоможуть збільшити бюджет РФ і забезпечать агресору військову перевагу.

Водночас російські посадовці продовжують підтверджувати, що Росія не збирається йти на жодні поступки задля завершення війни. Речник Путіна Дмитро Пєсков 22 жовтня заявив, що російський диктатор не озвучував під час зустрічі з Віткоффом жодних "мирних пропозицій" Росії. Не розглядав він також і можливий склад російської делегації для майбутньої тристоронньої зустрічі США, України та Росії.

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Не вірять у те, що ці переговори можуть покласти край війні, й депутати російської Держдуми. Ба більше, вони виступали з заявами про те, що заморожування війни – не в інтересах РФ.

А джерело "Верстки", близьке до російського міністерства закордонних справ, заявило, що Кремль вже понад 1,5 роки намагається схилити адміністрацію Трампа на бік РФ, переконуючи Вашингтон, що Україна приречена, що перемога Росії "неминуча", а відтак Київ має превентивно капітулювати.

В ISW наголошують, що Кремль принципово зацікавлений лише у виграші часу для вирішення війни на полі бою, водночас Росія пожинає плоди економічної співпраці зі Сполученими Штатами.

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Припиняти війну Москва не збирається

Перший заступник голови Комітету Державної Думи з питань оборони Олексій Журавльов заявив 21 жовтня, що Росія повинна "натиснути" на президента України Володимира Зеленського на фронті та змусити Україну "капітулювати". При цьому Журавльов додав, що Росії не слід покладатися на дипломатію зі Сполученими Штатами, оскільки російські "успіхи на місцях" зміцнять переговорну позицію Росії.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков аналогічно заявив, що російські війська зберігають "повну стратегічну ініціативу" та ведуть "невпинний наступ" на всіх ключових ділянках лінії фронту.

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А ось поза Кремлем російські "успіхи" виглядають не такими однозначними. Окупаційні сили, наголошують аналітики, не перемагають на полі бою. Особливо помітно це стало після того, як Сили оборони зірвали запланований російський наступ з метою завершення окупації Донеччини.

"ISW отримала докази того, що російські війська зазнали чистих втрат у розмірі 241 кв. км території в Україні з 1 вересня 2026 року. Середня швидкість щоденного просування російських військ значно знизилася з 2025 року, в середньому 0,25 квадратних кілометра на день з початку 2026 року. Українські війська, порівняно, протягом 2026 року боролися та захоплювали оперативну ініціативу на кількох ділянках лінії фронту, зокрема нещодавно на Лиманському напрямку в рамках операції України "Вівальді", у рамках якою було звільнено понад 270 кв. км території та зірваноплан російського військового командування щодо оточення фортечного поясу", – констатували в ISW.

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Зростають також щомісячні втрати армії РФ, тоді як рівень набору новобранців залишається меншим від потреби.

Наприклад, за неповний місяць у жовтні окупанти вже втратили майже 37 тис. військових (рік тому за цілий місяць втрати склали 31 270 осіб)

"Кремль може зіткнутися з дедалі більшими труднощами в найближчі місяці, якщо Україна продовжуватиме оскаржувати оперативну ініціативу та зривати російські наступальні плани, що потенційно ще більше підштовхне російських командирів до закликів Путіна провести мобілізацію в тій чи іншій формі", – вважають в ISW.

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Навіщо Кремлю економічна співпраця з адміністрацією Трампа

В ISW вважають, що Кремль активно прагне економічної співпраці зі Сполученими Штатами, оскільки Росія стикається зі значними фінансовими труднощами.

За даними джерел Bloomberg, навіть кілька місяців продовження війни можуть завдати тривалої фінансової шкоди російській державній нафтовій компанії "Роснефть", оскільки українські удари по нафтопереробних заводах корпорації значно знизилиїї прибутки компанії та збільшили борг.

Bloomberg додав, що неодноразові українські удари завадили "Роснефті" завершити ремонт та відновити роботу нафтопереробних заводів, а удари по складних вторинних установках, які часто містять деталі західного походження, такі як установки каталітичного крекінгу, риформінгу та гідрокрекінгу, особливо важко ремонтувати. Адже через санкції Росія має обмежений доступ до технологій та обладнання, необхідних для такого ремонту.

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"Тому Кремль тисне на Сполучені Штати щодо різних форм економічної допомоги, щоб Росія могла продовжувати фінансувати свою війну проти України. Кремль постійно прагнув домовитися щодо економічних поступок під час переговорів, щоб полегшити тиск на свою нафтову промисловість, зокрема домігшись обмежень на українські удари по НПЗ та послабивши американські санкції проти експорту дизельного палива, водночас маючи мало реальної зацікавленості у припиненні війни", – резюмували в ISW.

Як повідомляв OBOZ.UA, за оцінками ISW, українська операція "Вівальді" зірвала плани Росії на наступ При цьому російські війська зазнавали величезних втрат – і продовжуватимуть їх нести, адже умови для продовження атак для них тепер стали гіршими, ніж були досі.