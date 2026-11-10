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"Ці тижні є вирішальними для України": Каллас закликала не піддаватися на російські наративи про занепокоєння щодо безпеки

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
810
"Ці тижні є вирішальними для України": Каллас закликала не піддаватися на російські наративи про занепокоєння щодо безпеки
Представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас закликала не піддаватися російським наративам про нібито загрози безпеці з боку НАТО.

Про це вона заявила у соцмережі X після зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою на саміті G7 у Парижі.

Каллас наголосила, що незалежно від того, як розвиватимуться мирні переговори, Європа продовжуватиме підтримувати Україну. Вона також запевнила, що санкції проти Москви залишатимуться чинними та будуть посилені.

''Ці тижні є вирішальними для України'': Каллас закликала не піддаватися на російські наративи про занепокоєння щодо безпеки

Санкції проти Москви залишатимуться чинними. Джерело: x.com/kajakallas

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"Ці тижні є вирішальними для України. Було приємно зустрітися з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою на зустрічі G7 у Парижі", – написала Каллас.

Вона окремо звернула увагу на російські заяви про нібито занепокоєння власною безпекою та закликала не піддаватися таким наративам.

За словами Каллас, НАТО є оборонним альянсом і ніколи не загрожувало Росії.

Право на вибір

Глава європейської дипломатії також нагадала про фундаментальні принципи міжнародних відносин, серед яких повага до суверенітету, територіальної цілісності держав і їхнього права самостійно обирати військові союзи.

Вона підкреслила, що ці принципи не можуть ставати предметом торгу під час переговорів.

''Ці тижні є вирішальними для України'': Каллас закликала не піддаватися на російські наративи про занепокоєння щодо безпеки

Каллас на зустрічі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Джерело: x.com/kajakallas

Каллас також підтвердила, що Європа продовжить підтримувати Україну незалежно від перебігу мирного процесу, а обмеження проти Росії не лише залишаться в силі, а й будуть посилені.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Каллас заявила, що мирні переговори мають передбачати поступки з боку Росії.

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Переговори Росії та УкраїниНАТОЄвропейський Союз (ЄС)РосіяКая КалласКая Каллас
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