Велика Палата Верховного Суду розпочала розгляд апеляційної скарги Петра Порошенка у справі щодо скасування незаконних санкцій.

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Перед початком слухання пʼятий президент заявив, що цей процес буде іспитом для судової системи на справедливість та закликав до відкритого засідання. Його цитує сайт "Євросолідарності".

"Нарешті через двадцять два місяці після незаконного, неконституційного, позасудового, антиєвропейського рішення щодо накладення санкцій на мене як на п’ятого Президента відбувається засідання Великої Палати Верховного Суду", – зазначив Порошенко.

"У кожного різні асоціації з цим приміщенням і з цією установою. В мене також їх дуже-дуже багато, але в першу чергу мені приходить на думку дата, яка відбулася двадцять два роки тому. Третього грудня у Верховному Суді за моєї участі відбулося засідання, яким були скасовані сфальсифіковані вибори кандидата Януковича, проросійської людини, яка мала на меті затягнути нас в тайожний союз і проти якого повстала країна, суспільство, народ. Це був дуже важливий іспит. Іспит, який проходила держава, іспит, який проходила нація, і іспит, який проходив Верховний Суд", – сказав Петро Порошенко.

"Всі тоді дуже хвилювалися. Я як людина, яка несла відповідальність за кампанію, представляла нашу команду Верховному Суду. Тоді Верховний Суд склав іспит. Сьогодні він також має скласти іспит", – наголосив п'ятий президент.

Петро Порошенко у Великій Палаті Верховного Суду закликав до відкритого засідання, тоді як представники влади наполягають на збереженні грифу "для службового користування", який передбачає закрите засідання і засекречує підстави застосування санкцій проти пʼятого Президента.

Політик заявив, що саме ця "секретність" дозволила владі затягнути процес на 8 місяців, хоча відповідно до процесуальних норм такі справи мають розглядатися не більше двох місяців. Порошенко зазначив, що всі документи рік тому були опубліковані у медіа та соцмережах, їх також отримали представники посольств.

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Він також наголосив, що незаконні санкції проти нього як лідера опозиційної фракції фігурують в офіційних документах Європарламенту та Єврокомісії, і європейські інституції неодноразово наголошували на неприпустимості політичного тиску.

"Питання санкцій проти мене увійшли в резолюцію Європарламенту двічі, як вимога скасувати застосування санкцій, що суперечать Європейському суду з прав людини, Конституції і законодавству України. Також 4 листопада ця норма увійшла у Звіт про розширення Єврокомісії, умовою якого є отримання фінансування України та продовження нашого євроінтеграційного процесу в рамках першого кластеру "Основи", – нагадав Порошенко.

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"Тому, оскільки це питання не є сьогодні таємним, гриф "ДСК" на сьогодні втратив актуальність. Довіру до засідання і судового рішення, об’єктивного, неупередженого, яке, я не маю жодного сумніву, буде прийнято, ми не маємо права підривати жодним кроком. Я прошу розглядати питання у відкритому засіданні з правом суспільства, світу і засобів масової інформації розуміти і знати, тому що я не просто п’ятий президент, я лідер другої за чисельністю парламентської фракції. Важливо, щоб суспільство в повному обсязі про це було проінформоване", – наголосив Порошенко.