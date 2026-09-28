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"Цей конфлікт не буде вирішено на полі бою": Вітакер заявив, що удари України вглиб Росії наближають переговори

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 1,6 т.
"Цей конфлікт не буде вирішено на полі бою": Вітакер заявив, що удари України вглиб Росії наближають переговори
За словами Меттью Вітакера, дії Києва наближають Москву до переговорів.
Джерело: Getty

Посол США при НАТО  Меттью Вітакер заявив, що далекобійні удари України по цілях на території Росії можуть наближати сторони до переговорів щодо завершення війни. За його словами, дії Києва створюють умови для того, щоб Москва зрештою сіла за стіл переговорів.

Про це Вітакер сказав в інтерв'ю Fox News. Американський дипломат також розповів про роль адміністрації Дональда Трампа у спробах знайти спільні позиції між Києвом і Москвою.

Москва і Київ залишаються далекими від домовленостей

Посол США при НАТО наголосив, що між сторонами все ще зберігаються суттєві розбіжності щодо ключових питань. Він підкреслив, що завершення війни неможливо досягти виключно військовим шляхом.

"Цей конфлікт не буде вирішено на полі бою. Його буде вирішено лише через дипломатію та переговори", – сказав Вітакер.

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За його словами, саме тому Дональд Трамп і його команда продовжують контактувати як із Києвом, так і з Москвою. Мета цих переговорів – визначити можливі точки дотику та спробувати зблизити позиції сторін.

''Цей конфлікт не буде вирішено на полі бою'': Вітакер заявив, що удари України вглиб Росії наближають переговори

Меттью Вітакер

Джерело: Getty

Що Вітакер сказав про Путіна

Американський дипломат також заявив, що досягнення мирної угоди залежатиме від готовності російського диктатора Володимира Путіна до компромісу.

"Але я вважаю, що якщо угода можлива, то президент Трамп – бізнесмен, він майстер укладання угод, і я думаю, що він її укладе", – додав Вітакер.

Минулі заяви Меттью Вітакер

Нагадаємо, Вітакер заявляв, що США готові допомагати Україні захищатися стільки, скільки буде необхідно, оскільки заяви Володимира Путіна не дають підстав для оптимізму щодо завершення війни. За його словами, для досягнення миру Україна та Росія мають сісти за стіл переговорів і домовлятися.

Як писав OBOZ.UA, у вересні Вітакер коментував наслідки українських ударів по російських нафтопереробних заводах для світового енергетичного ринку. За його словами, такі атаки чинять тиск на ринки дизельного пального та нафти, водночас завершення війни дипломатичним шляхом могло б позитивно вплинути на ситуацію.

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