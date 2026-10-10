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"Це зрада": у США розкритикували рішення Трампа дозволити закупівлю російського дизеля

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
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"Це зрада": у США розкритикували рішення Трампа дозволити закупівлю російського дизеля
У США розкритикували рішення Трампа дозволити закупівлю російського дизельного палива

Частина сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США виступила з різкою критикою рішення президента Дональда Трампа дозволити закупівлю російського дизельного палива по всьому світу. На їхню думку, цей крок суперечить прийнятому у вересні закону про санкції імені Ліндсі Грема і прямо фінансує військову машину Кремля.

Співавтор закону про санкції, сенатор-демократ Річард Блюменталь, назвав крок адміністрації "зрадою" і зазначив, що це робить Трампа "співучасником" війни проти України. Своїми думками сенатор поділився у соцмережі Х.

Реакція Демократичної партії

На думку Блюменталя, закон про санкції імені Ліндсі Грема мав на меті позбавити військову машину Путіна доходів, змусити його сісти за стіл переговорів і зупинити закупівлі російської нафти, газу та дизельного палива. Тому, за словами сенатора, рішення Трампа піде на користь лише економікам Китаю та Росії, через що в Україні загине ще більше невинних людей.

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"Це зрада, і це суперечить закону про санкції проти Росії та Ірану, який підписав президент США", — сказав сенатор-демократ.

У свою чергу лідери демократичної меншості Чак Шумер, сенатори Джин Шахін та Елізабет Воррен опублікували спільну заяву, в якій назвали скасування обмежень "повним зрадою України, європейських союзників та національної безпеки США".

Демократи заявили, що адміністрація Трампа намагається штучно знизити ціни на пальне, які стрімко зросли через війну США з Іраном. Також вони зазначили, що диктатор РФ Путін реагує лише на силу, а послаблення санкцій, навпаки, лише стимулюватиме його продовжувати агресію.

Позиція Республіканської партії

Представники Республіканської партії також висловили занепокоєння діями Білого дому. Майкл Маккол зазначив, що розуміє прагнення знизити ціни на дизельне паливо, однак додав, що "скасування санкцій лише фінансуватиме Кремль, заохочуючи подальше насильство та руйнування".

Дон Бейкон підкреслив, що закупівля палива з РФ є неправильним способом допомоги американським фермерам. Він також підтримав дії ЗСУ щодо знищення російської нафтової інфраструктури.

Законодавці закликали не збільшувати доходи Москви, а використовувати вже ухвалені Конгресом механізми санкційного пакету для посилення економічного тиску на Кремль та ефективного примусу РФ до переговорів.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські пропагандисти розгорнули чергову інформаційну кампанію навколо телефонної розмови між диктатором РФ Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков озвучив цілу низку компліментарних тез, намагаючись продемонструвати "небувалу теплоту" у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

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