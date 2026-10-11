''Це зрада'': колишній віцепрезидент США приєднався до критики Трампа

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс виступив із різкою заявою, засудивши рішення адміністрації Дональда Трампа скасувати санкції щодо російського енергетичного сектору. За його словами, такий крок є прямою підтримкою військової машини Кремля.

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Також він назвав цю угоду "зрадою спадщини" покійного сенатора Ліндсі Грема, який послідовно виступав за максимальний тиск на Росію. Про це Пенс написав у соцмережі Х.

Особисті враження від візиту до України

Політик нагадав, що всього місяць тому особисто відвідав Україну і на власні очі побачив стійкість українців. За його оцінкою, російська армія зайшла в глухий кут, а Україна успішно переосмислила методи ведення сучасних бойових дій завдяки масовому застосуванню безпілотників, які завдають ударів безпосередньо по території РФ.

У заяві наголошується, що скасування обмежень відбувається у вкрай невідповідний момент, коли Росія продовжує завдавати жорстких ударів по цивільній інфраструктурі України.

Загроза для союзників і безпеки США

Також колишній віцепрезидент попередив, що поступки Кремлю лише розв’язують руки агресору. На його думку, диктатор Путін прагне не до миру, а до повного захоплення України.

Пенс упевнений, що якщо Україна впаде, то перетин російськими військами кордонів країн НАТО та пряме зіткнення з американськими військовими стане лише питанням часу.

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Політик зазначив, що США зобов’язані повернутися до жорсткої санкційної політики. Він закликав президента Трампа негайно скасувати угоду про зняття санкцій з російського палива, запровадити вторинні санкції проти будь-яких держав, що купують російські енергоресурси.

Також він хоче, щоб Білий дім збільшив постачання військової допомоги Україні спільно з європейськими союзниками для повного відбиття агресії.

Головні історії дня

Нагадаємо, частина сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США виступила з різкою критикою рішення президента Дональда Трампа дозволити закупівлю російського дизельного палива по всьому світу. На їхню думку, цей крок суперечить прийнятому у вересні закону про санкції імені Ліндсі Грема та прямо фінансує військову машину Кремля.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські пропагандисти розгорнули чергову інформаційну кампанію навколо телефонної розмови між диктатором РФ Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков озвучив цілу низку компліментарних тез, намагаючись продемонструвати "небувалу теплоту" у відносинах між Вашингтоном і Москвою.