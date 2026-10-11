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"Це зрада": колишній віцепрезидент США приєднався до критики Трампа

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 6,0 т.
"Це зрада": колишній віцепрезидент США приєднався до критики Трампа
Колишній віцепрезидент США приєднався до критики Трампа. Джерело: Офіс президента України

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс виступив із різкою заявою, засудивши рішення адміністрації Дональда Трампа скасувати санкції щодо російського енергетичного сектору. За його словами, такий крок є прямою підтримкою військової машини Кремля.

Також він назвав цю угоду "зрадою спадщини" покійного сенатора Ліндсі Грема, який послідовно виступав за максимальний тиск на Росію. Про це Пенс написав у соцмережі Х.

Особисті враження від візиту до України

Політик нагадав, що всього місяць тому особисто відвідав Україну і на власні очі побачив стійкість українців. За його оцінкою, російська армія зайшла в глухий кут, а Україна успішно переосмислила методи ведення сучасних бойових дій завдяки масовому застосуванню безпілотників, які завдають ударів безпосередньо по території РФ.

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У заяві наголошується, що скасування обмежень відбувається у вкрай невідповідний момент, коли Росія продовжує завдавати жорстких ударів по цивільній інфраструктурі України.

Загроза для союзників і безпеки США

Також колишній віцепрезидент попередив, що поступки Кремлю лише розв’язують руки агресору. На його думку, диктатор Путін прагне не до миру, а до повного захоплення України.

Пенс упевнений, що якщо Україна впаде, то перетин російськими військами кордонів країн НАТО та пряме зіткнення з американськими військовими стане лише питанням часу.

Політик зазначив, що США зобов’язані повернутися до жорсткої санкційної політики. Він закликав президента Трампа негайно скасувати угоду про зняття санкцій з російського палива, запровадити вторинні санкції проти будь-яких держав, що купують російські енергоресурси.

Також він хоче, щоб Білий дім збільшив постачання військової допомоги Україні спільно з європейськими союзниками для повного відбиття агресії.

''Це зрада'': колишній віцепрезидент США приєднався до критики Трампа

Пенс критикує Трампа. Джерело: Скріншот

Нагадаємо, частина сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США виступила з різкою критикою рішення президента Дональда Трампа дозволити закупівлю російського дизельного палива по всьому світу. На їхню думку, цей крок суперечить прийнятому у вересні закону про санкції імені Ліндсі Грема та прямо фінансує військову машину Кремля.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські пропагандисти розгорнули чергову інформаційну кампанію навколо телефонної розмови між диктатором РФ Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков озвучив цілу низку компліментарних тез, намагаючись продемонструвати "небувалу теплоту" у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

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