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"Це загроза ядерній безпеці всієї Європи": Шмигаль заявив про російську атаку дронами критично важливої підстанції ХАЕС

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
90
"Це загроза ядерній безпеці всієї Європи": Шмигаль заявив про російську атаку дронами критично важливої підстанції ХАЕС
Денис Шмигаль. Джерело: Кабмін

У ніч проти 3 листопада російські війська вдарили трьома дронами по підстанції, яка є критично важливою для стабільної роботи Хмельницької АЕС. Такі дії ворога створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи.

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль. Він наголосив, що ця атака є серйозним кроком ескалації, про який українська сторона вже поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Очікуємо належної реакції міжнародних партнерів на подальшу ескалацію російських атак на інфраструктуру, що забезпечує стабільну роботу українських АЕС", – заявив Шмигаль. 

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''Це загроза ядерній безпеці всієї Європи'': Шмигаль заявив про російську атаку дронами критично важливої підстанції ХАЕС

Хмельницька АЕС на карті. Джерело: Скриншот Google Maps

Віцепремʼєр розповів про проведену зустріч із послами країн G7, ЄС та NB8, під час якої він поінформував партнерів про масований обстріл України.

"Росія застосувала 289 дронів, 17 балістичних і 59 крилатих ракет. Основними цілями знову стали об’єкти енергетики – електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії", – повідомив він. 

''Це загроза ядерній безпеці всієї Європи'': Шмигаль заявив про російську атаку дронами критично важливої підстанції ХАЕС

Зустріч із послами країн G7, ЄС та NB8. Джерело: Telegram/Денис Шмигаль

''Це загроза ядерній безпеці всієї Європи'': Шмигаль заявив про російську атаку дронами критично важливої підстанції ХАЕС

Скриншот допису Дениса Шмигаля в Telegram

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні змушені обмежувати потужність атомних електростанцій, оскільки через російські удари пошкоджені підстанції "Укренерго" та ДТЕК не можуть передати споживачам усю вироблену електроенергію. Українців попередили, що державні енергооб'єкти досі не повністю захищені, а Росія може посилювати атаки на Київський регіон, щоб погіршити становище України напередодні можливих мирних переговорів.

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Війна в УкраїніРосійські обстрілиХмельницька АЕСМіжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)Міністерство енергетики Україниядерна енергетикаДенис ШмигальДенис Шмигаль
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