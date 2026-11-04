''Це загроза ядерній безпеці всієї Європи'': Шмигаль заявив про російську атаку дронами критично важливої підстанції ХАЕС

У ніч проти 3 листопада російські війська вдарили трьома дронами по підстанції, яка є критично важливою для стабільної роботи Хмельницької АЕС. Такі дії ворога створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи.

Відео дня

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль. Він наголосив, що ця атака є серйозним кроком ескалації, про який українська сторона вже поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Очікуємо належної реакції міжнародних партнерів на подальшу ескалацію російських атак на інфраструктуру, що забезпечує стабільну роботу українських АЕС", – заявив Шмигаль.

Віцепремʼєр розповів про проведену зустріч із послами країн G7, ЄС та NB8, під час якої він поінформував партнерів про масований обстріл України.

"Росія застосувала 289 дронів, 17 балістичних і 59 крилатих ракет. Основними цілями знову стали об’єкти енергетики – електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії", – повідомив він.

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні змушені обмежувати потужність атомних електростанцій, оскільки через російські удари пошкоджені підстанції "Укренерго" та ДТЕК не можуть передати споживачам усю вироблену електроенергію. Українців попередили, що державні енергооб'єкти досі не повністю захищені, а Росія може посилювати атаки на Київський регіон, щоб погіршити становище України напередодні можливих мирних переговорів.

Головні історії дня