"Це вже не гібридні операції": європейські розвідки мають дані про плани нападів Росії на країни ЄС

Розвідувальні служби України та країн-партнерів мають у розпорядженні чітку інформацію про російські плани щодо країн ЄС. Агресор уже вдавається не просто до гібридних операцій, а до диверсій і саботажу.

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Посиленням загроз Москва, імовірно, сподівається залякати європейців, щоби зменшити або й припинити їхню підтримку Києва. Про це під час спілкування з пресою заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає "Укрінформ".

Очільник дипломатичного відомства переконаний, що тиск РФ на європейських союзників зросте. Російська влада вже демонструє агресію стосовно деяких країн.

"Я вважаю, що як би себе Європа не заспокоювала, вона вже перебуває у війні з Росією. Росія так вважає. І ці операції, які проводяться на території європейських країн, це вже не гібридні операції. Це вже акти саботажу, диверсій", – зауважив Сибіга.

За його словами, Європі слід діяти на випередження. "І європейські розвідки, і ми маємо дані про плани Росії. Чіткі розроблені плани з таргетом нападу на ту чи іншу європейську країну. Вони є. І розвідки про це знають. І до цього треба готуватися. Найголовніше – запобігти", – сказав міністр.

Що передувало

1 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте порадив готуватися до того, що "кампанія ворожих дій РФ проти союзників продовжиться". Ворог регулярно здійснюватиме диверсії, підпали й інші гібридні атаки. У цих умовах потрібно бути пильними, але водночас не панікувати та продовжувати підтримувати Україну, наголосив генсек.

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Того ж дня, виступаючи на форумі "Валдай", диктатор Володимир Путін заявив, що в найближчий рік міжнародні конфлікти триватимуть і що "світ наблизився до вирішального поворотного моменту у своєму розвитку".

Перед цим російське МЗС розіслало країнам Північноатлантичного альянсу лист із попередженням, що Росія захищатиме себе "усіма наявними засобами", якщо НАТО спробує відрізати Калінінград.

Як писав OBOZ.UA:

– Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "СВО", як у Росії називають війну проти України, має завершитися так, щоб у Європі "не залишилося нацизму".

Головні історії дня

– У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що для цього Російській Федерації знадобилася б "спеціальна військова операція" на власній території.

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