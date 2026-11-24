Гарантії безпеки для України за аналогією з п'ятою статтею НАТО можуть виявитися неефективними через відсутність чіткого механізму реагування на агресію. Київ не повинен погоджуватися на зобов'язання, виконання яких залежатиме виключно від політичної волі країн-партнерів.

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Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA висловив міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огризко. Дипломат наголосив, що Україна не має повторити досвід Будапештського меморандуму, погодившись на гарантії без чітко визначених зобов'язань.

Чому гарантії за зразком п'ятої статті НАТО можуть бути неефективними

Огризко звернув увагу на те, що п'ята стаття Вашингтонського договору не визначає конкретних заходів, яких країни Альянсу повинні вжити у разі нападу на одного із союзників, а також термінів їх реалізації.

За словами дипломата, реакція держав на агресію значною мірою залежатиме від їхньої готовності надавати допомогу.

"Тому розмови про гарантії за зразком п'ятої статті – це взагалі ні про що. Усе залежить від бажання чи небажання окремих країн щось робити. Такі гарантії ми приймати не можемо", – наголосив Огризко.

Колишній очільник МЗС також зазначив, що Україна, яка протистоїть російській агресії, вже фактично забезпечує безпеку Північноатлантичного альянсу. Водночас, на його думку, рівень підготовки окремих потенційних союзників до можливого нападу залишається недостатнім.

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Дипломат вважає, що президент США Дональд Трамп прагне якомога швидше досягти домовленостей, зокрема до різдвяних свят. Однак Києву, на переконання Огризка, не варто поспішати з ухваленням рішень щодо запропонованих американською стороною гарантій.

За яких умов Україна має продовжувати переговори

На думку Огризка, переговорний процес повинен мати чітку послідовність. Першочерговим кроком має стати негайне та безумовне припинення вогню, а наступним – вступ України до НАТО, якщо такий сценарій справді розглядається.

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Дипломат зауважив, що процедура приєднання до Альянсу потребуватиме часу, зокрема через необхідність схвалення відповідного рішення парламентами всіх 32 держав-членів.

"Тому спочатку гарантії, а вже потім усе інше", – підкреслив він.

Щодо можливих територіальних поступок Огризко нагадав, що питання зміни території України може вирішуватися виключно на всеукраїнському референдумі.

Колишній міністр розкритикував підхід, за якого від Києва очікують конкретних територіальних поступок в обмін на гарантії, механізм реалізації яких досі залишається невизначеним.

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"Це як запропонувати красиву обгортку, а всередині не покласти цукерку. Оце повітря нам сьогодні й хочуть продати", – резюмував Огризко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав повноправне членство України в НАТО найефективнішою гарантією безпеки після завершення війни. За словами президента, вступ до Альянсу забезпечив би Україні надійніший захист, ніж окремі безпекові домовленості за зразком п'ятої статті НАТО.

Як писав OBOZ.UA, Джаред Кушнер заявив, що Дональд Трамп міг би схвалити гарантії безпеки для України за зразком п'ятої статті НАТО із затвердженням у Конгресі США. Однак, за словами американського перемовника, це можливо за умови, що система безпеки в Європі зведе до мінімуму ймовірність застосування таких гарантій.