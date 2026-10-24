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"Це все одно не спрацює": Трамп не виключив запровадження 200% мит проти Росії і України. Відео

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
210
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп озвучив ідею стосовно запровадження 200% мит щодо Росії та України. Він заявив, що мита вже допомогли покласти край восьми війнам, причому пʼять із них завершилися саме завдяки погрозам ввести 200-відсотковий збір для обох сторін конфлікту. 

Відповідну заяву Трамп зробив у пʼятницю, 23 жовтня, виступаючи на передвиборчому мітингу. Однак одразу ж після цього пояснив, чому з війною РФ проти України це не спрацює

"Мита допомогли нам завершити вісім воєн. Пʼять із восьми, я б сказав, були повʼязані з торгівлею та митами – що якщо ви продовжите боротьбу, ми запровадимо 200% мит на вас обох. І дивовижно, що вони зупинилися, вони зупинили війну", – сказав президент США. 

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"Можливо, нам варто негайно це зробити з Україною та Росією. Я ніколи про це не думав", – продовжив Трамп.

Однак одразу ж після цього він заявив, що "це все одно не спрацює", оскільки Сполучені Штати не імпортують з Росії та України достатньо товарів, щоб цей метод був дієвим.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп пригрозив ввести жорсткі мита на європейські товари або повністю припинити торгівлю з Євросоюзом. Глава Білого дому зазначив, що піде на такий крок, якщо блок реалізує план щодо надання Канаді статусу першого в історії "асоційованого члена".

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