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"Це технічно неможливо": в Україні спростували звинувачення Маска в порушенні умов використання Starlink

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
1,1 т.
Ілон Маск. Ілюстрація
Ілон Маск знову оскандалився. Ілюстративне фото. Джерело: X (Twitter) @elonmusk

Сили оборони України фізично не можуть використовувати звичайний Starlink для ударів по Росії. Подібні операції можливо виконувати лише через Starshield – спеціальну військову систему супутникового зв'язку, таке собі відгалуження Starlink.

Це пояснили у Telegram Сергій ("Флеш") Бескрестнов і Сергій Стерненко. Вони відреагували на критику з боку власника SpaceX, американського бізнесмена Ілона Маска.

Як зазначив Бескрестнов, фахівець у галузі військових радіотехнологій і позаштатний радник президента України, дуже дивно, що очільник американської аерокосмічної компанії не знає, як працює його власний продукт (Starlink є проєктом і торговою маркою SpaceX).

Починаючи від зими 2026 року всі Starlink-термінали в Україні (включно з тимчасово окупованими територіями) мають обмеження швидкості переміщення у 70–90 кілометрів за годину. Над територією РФ Starlink узагалі не працює.

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"Таким чином, ми ФІЗИЧНО не можемо використовувати комерційний Starlink для ударів Deep- та Middle strikes", – наголосив "Флеш".

''Це технічно неможливо'': в Україні спростували звинувачення Маска в порушенні умов використання Starlink

Повідомлення радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони. Джерело: Скриншот Telegram "Сергій FLASH | Про технології"

Стерненко, волонтер, який раніше був позаштатним радником міністра оборони, також відреагував. "Як людина, яка була всередині процесу в МО, можу точно сказати, що це неправда", – наголосив він.

"У лютому цього року було запроваджено білі списки. Стаціонарні термінали могли реєструвати на себе і військові, і цивільні. Але для того, щоб будь-який супутниковий термінал міг працювати під час руху, необхідно було вносити його у спеціальний список та підключати до військової системи Starshield. Інакше будь-які термінали супутникового зв'язку в Україні не працювали.

Тобто використовувати саме цивільний Starlink для виконання місій на безпілотниках було технічно неможливо. Усі місії безпілотників, які потребували супутникового зв'язку, могли здійснюватися лише з використанням Starshield", – розповів Стерненко.

''Це технічно неможливо'': в Україні спростували звинувачення Маска в порушенні умов використання Starlink

Текст допису волонтера Сергія Стерненка. Джерело: Скриншот Telegram STERNENKO

Що передувало

24 жовтня Маск відповів на докори, які він отримав за обмеження роботи свого супутникового інтернету в Україні.

Він поскаржився, що використання цієї цивільної комерційної послуги для "ударів дронів із метою вбивства людей" ніколи не дозволялося і не повинно дозволятися

''Це технічно неможливо'': в Україні спростували звинувачення Маска в порушенні умов використання Starlink

Автоматичний переклад з англійської мови українською. Джерело: Скриншот X (Twitter) @elonmusk

Як писав OBOZ.UA, Ілон Маск не вперше відзначився скандальною заявою, яка стосується України. Нещодавно він звинуватив українську верхівку у збагаченні за рахунок підтримки Вашингтона, а деяких американських політиків – у використанні допомоги Києву для фінансування своїх кампаній.

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