Північноатлантичний альянс проти того, щоб країни блоку збивали російські ракети над українською територією ще до того, як вони перетнуть кордон. Наразі союзники вважають такий підхід "неможливим".

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Про це в середу, 25 листопада, повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Як передає RMF24, саме Польща висувала цю ідею після численних інцидентів із падінням дронів, а також після серйозного порушення повітряного простору 20 листопада – коли три російські ракети Х-101 долетіли до Люблінського й Підкарпатського воєводств.

Обговорення були, але в НАТО не готові до такого кроку

Томчик сказав, що розмови щодо протидії російським засобам ураження (зокрема над територією України) тривають уже кілька місяців.

Попередні переговори завершились висновком про те, що запропонована Варшавою процедура "неможлива".

"НАТО жодним чином не підтримує це. Це (рішення. – Ред.) створює численні ускладнення", – розповів Томчик.

Що передувало

За даними Bloomberg, 23 листопада на зустрічі послів країн НАТО у Брюсселі (Бельгія) представники Польщі запропонували розглянути варіант перехоплення російських ракет над Україною, якщо вони прямують у напрямку держав Північноатлантичного альянсу.

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Окремі союзники начебто підтримали це, але одностайності досягнути не вдалося.

Поки що в НАТО обмежилися рішенням направити в Польщу літак далекого радіолокаційного виявлення AWACS для ефективнішого моніторингу повітряного простору на сході країни.

Як писав OBOZ.UA, Цезарій Томчик також повідомив, що польський уряд наприкінці грудня або на початку січня 2027 року хоче створити безпольотну зону на сході РП поблизу України. Зона закритого неба охоплюватиме територію за кілька десятків кілометрів від кордону.

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