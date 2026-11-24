Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що перебої у роботі супутникових систем Starlink і Starshield в Україні потребують чіткого пояснення, адже такі кроки серйозно підривають довіру. У цьому переконані міністри оборони країн Європи, зазначив він.

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Про це Стрітінг сказав під час брифінгу в Києві, передає "Укрінформ". Він наголосив, що треба детально розібратися в причинах зниження швидкості Starlink і Starshield.

"Щодо Starlink і StarShield – нам справді необхідно досконало розібратися в тому, що сталося, а також як і чому виникли перебої в наданні послуг. Можу сказати, що це питання обговорювали міністри оборони по всій Європі. Це серйозно підірвало впевненість і довіру", – зазначив політик.

Він наполягає на тому, що союзники мають отримати чітке пояснення щодо перебоїв зі звʼязком, чому і як вони сталися.

Раніше американський сенатор-демократ Кріс Кунс заявив про намір розслідувати дії Ілона Маска щодо обмеження роботи супутникової системи Starshield в Україні. Він також планує викликати самого мільярдера та свідків із компанії SpaceX для пояснень. Кунс наголосив, що робота Starshield має критичне значення для оборони США та їхніх союзників.

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Ми також писали про те, що Конгрес США може призупинити державне фінансування систем, розроблених компанією SpaceX Ілона Маска. Як попередив конгресмен-демократ Джим Гаймс, який у січні стане головою Комітету з розвідки Палати представників, це станеться, якщо адміністрація Дональда Трампа та мільярдер відмовляться розкрити, хто саме віддав наказ про уповільнення роботи Starshield в Україні.

Як повідомляв OBOZ.UA, Польща, Німеччина, Литва та Болгарія планують створити спільну слідчу групу для розслідування підпалів телекомунікаційної інфраструктури. Правоохоронці перевірятимуть, чи були ці злочини частиною скоординованої операції, організованої іноземною розвідкою.

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