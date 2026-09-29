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"Це рішення США": Британія відмежовується від прямих контактів з Росією на G20

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
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"Це рішення США": Британія відмежовується від прямих контактів з Росією на G20
Ед Мілібенд виступає в пабі POLITICO на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі
Джерело: Бальдо Скьякка для POLITICO

Велика Британія не планує відмовлятися від політики, яка передбачає відсутність прямих контактів із російськими посадовцями, попри запрошення російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у грудні. Лондон не збирається змінювати власний підхід до прямих контактів із російською владою.

Про це заявив глава британської дипломатії Ед Мілібенд у понеділок під час конференції Лейбористської партії. Мілібенд виступив у The POLITICO Pub та зазначив, що Сполучені Штати самостійно ухвалюють рішення щодо запрошення російського президента на саміт G20, який цього року відбудеться в Маямі.

Політика Лондона

За словами Мілібенда, Велика Британія дотримується політики відсутності контактів на його рівні з російськими представниками після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він наголосив, що Лондон не змінюватиме цю позицію.

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"Ми проводимо давню політику не мати прямих контактів на моєму рівні з росіянами після вторгнення в Україну. Ми не змінюємо цю політику", – сказав британський міністр.

Мілібенд також заявив, що рішення щодо запрошення Путіна належить Сполученим Штатам. За його словами, різні країни можуть ухвалювати різні рішення з таких питань.

Він додав, що британська позиція, зокрема, пов'язана з демонстрацією солідарності з українським народом.

Саміт у Маямі

Глава британської дипломатії підтвердив, що прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем братиме участь у саміті G20 у Маямі наприкінці цього року. Водночас Мілібенд відмовився заздалегідь оцінювати рішення щодо складу учасників зустрічі.

Окремо під час інтерв'ю Мілібенд розповів про розбіжності між Лондоном і адміністрацією Дональда Трампа щодо майбутнього островів Чагос. Це питання обговорювали під час зустрічі Бернема з Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН на початку вересня.

За словами Мілібенда, адміністрація США наразі не погоджується з домовленістю Великої Британії щодо архіпелагу. Він також зазначив, що регулярно обговорює подальші кроки з державним секретарем США Марко Рубіо.

Велика Британія погодилася передати Маврикію суверенітет над архіпелагом Чагос, де розташована спільна військова база США та Великої Британії Дієго-Гарсія. При цьому сторони домовилися про оренду, яка дозволить продовжити використання бази.

Критики цієї домовленості побоюються, що зміна статусу архіпелагу може створити стратегічні ризики та посилити вплив Китаю в регіоні.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що сенатори закликали Трампа відкликати запрошення Путіна на саміт G20.

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