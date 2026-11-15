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"Це рецепт нової війни, Путін не хоче переговорів": Макрон вказав на наслідки несправедливого миру в Україні

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
4,7 т.
"Це рецепт нової війни, Путін не хоче переговорів": Макрон вказав на наслідки несправедливого миру в Україні
Еммануель Макрон

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у переговорах і намагається зламати Україну ударами по цивільній інфраструктурі. Однак примус України до несправедливого миру лише посилить її вразливість і створить загрозу для всієї Європи.

Про це на платформі Х заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він закликав продовжувати фінансову та військову підтримку України й працювати над справедливим і тривалим миром.

Макрон попередив про ризик нової війни через поступки Кремлю

Звертаючись до французів, Макрон зазначив, що останні контакти з представниками США підтвердили небажання очільника Кремля вести переговори. За його словами, російська армія не лише не має успіхів на фронті, а й відступає, зазнаючи значних втрат.

Разом з тим РФ намагається виснажити Україну масованими атаками на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру, щоб залишити країну без світла взимку.

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Французький лідер наголосив, що партнери не можуть допустити реалізації цього задуму. Тому, за його словами, необхідно продовжувати фінансову підтримку України та допомагати їй захищати людей, електростанції й енергомережі.

"Будемо відвертими: ті, хто хоче раціоналізувати засоби України, по суті, бажають змусити її до несправедливого миру, до тривалої вразливості, а отже, й до вразливості Європи. Це дух поразки. Це рецепт для наступної війни. Це не може бути позицією Франції", – написав Макрон.

Макрон висловився про майбутнє України в НАТО

Він також наголосив на важливості спільної роботи з Україною над досягненням справедливого та довготривалого миру. За його словами, Європа має взяти на себе повну відповідальність за цей процес, адже від його результату залежить безпека всього континенту.

Французький лідер окремо підкреслив важливу роль України в майбутній системі європейської безпеки та її взаємодії з НАТО.

"У будь-якому разі я хочу сказати тут свою переконаність, що Україна, яка має першу конвенційну армію Європи, відіграє ключову роль разом із НАТО – в якому вона має повне місце", – йдеться у повідомленні.

''Це рецепт нової війни, Путін не хоче переговорів'': Макрон вказав на наслідки несправедливого миру в Україні

Пост. Джерело: Скриншот

''Це рецепт нової війни, Путін не хоче переговорів'': Макрон вказав на наслідки несправедливого миру в Україні

Пост. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, під час переговорів щодо завершення війни американська сторона вперше порушила питання про можливий вихід України з Донбасу у разі її вступу до НАТО. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не збирається віддавати свої території Росії, однак готова обговорювати комплексний пакет безпекових гарантій.

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