"Це привід більше не зустрічатися": Зеленський прокоментував ідею росіян про телефонну розмову з Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські заяви про нібито готовність провести особисті переговори між лідерами України та РФ у Москві є деструктивними. Він також пояснив, чому не бачить сенсу в телефонній розмові з Володимиром Путіним: за словами Зеленського, Росія може використати її як привід для того, щоб уникнути прямих двосторонніх переговорів.

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Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 3 листопада. Він відповів на питання журналістів про можливі розмову чи зустріч з Путіним.

Запрошувати того, хто не приїде – деструктивно

За словами президента, Україна не запрошує Путіна до Києва, оскільки не бачить сенсу в таких запрошеннях – він все одно не приїде.

Водночас Зеленський назвав так само беззмістовною пропозицію провести переговори в Москві.

Такі заяви Кремля Зеленський назвав "плювком в обличчя" всім, хто хоче миру.

"Ми не запрошуємо Путіна в Київ. По-перше, вони у 2022 році без запрошення до нас прийшли. Але немає сенсу запрошувати Путіна в Київ, тому що вони не приїдуть. Запрошувати для того, щоб вони не приїхали – це деструктивно. Так само як і мене запрошувати в Москву, те, що робить Росія – деструктивно. Це просто плювати в обличчя всьому світу, який хоче, щоб війна закінчилась. Тому ніхто не буде підтримувати поїздки в Москву", – заявив президент.

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Ми розуміємо цю гру Кремля

Президент також пояснив, чому не бачить сенсу у своїй телефонній розмові з Путіним. Він вважає, що таку розмову Росія може використати як привід уникнути подальшої особистої зустрічі.

Зеленський наголосив, що хоче не лекцій на історичну тему, а напрацювання реальних кроків до миру.

"Росія буде це використовувати як можливість більше не зустрічатись. І ми розуміємо цю гру, вона безперспективна. Це буде дуже офіційна, суха розмова телефоном, де я буду слухати черговий раз історичну лекцію від лідера Російської Федерації, а не реальні кроки, як дійсно закінчити війну", – сказав президент.

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Він наголосив, що для завершення війни потрібно не лише говорити, а безпосередньо домовлятися та обговорювати конкретні кроки.

Перший крок до миру – припинення вогню

Президент наголосив, що першим конкретним кроком до завершення війни має стати припинення вогню.

"Якщо ми хочемо закінчити війну, ми повинні зустрічатись і зробити перший крок припинення вогню", – сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що для самого припинення вогню зустріч лідерів навіть не є обов’язковою. За словами президента, якби Росія справді мала таке бажання, то могла б погодитися на припинення вогню і без попередніх переговорів.

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Зеленський також зазначив, що Україна готова зустрічатися у тристоронньому форматі, якщо такі переговори передбачатимуть реальні кроки до деескалації.

"Припинення вогню може бути і без зустрічі, якби було бажання від Росії. Ми цього не бачимо. Вони хочуть діалогу в тому чи іншому форматі. Вони пропонують тристоронній формат. Якщо це деескалаційні кроки, то так – можемо зустрічатись в тристоронньому форматі", – сказав президент.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Росії стверджують, що Путін нібито готовий відповісти на телефонний дзвінок Зеленського, і що він ніколи не відмовлявся від міжнародних контактів. Водночас у Кремлі заявили, що переговори Путіна і Зеленського мають відбутися в Москві.