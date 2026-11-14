"Це підготовлена історія": Зеленський зробив заяву щодо провокацій на Борщагівці і відповів, чи є кандидати на посаду генпрокурора

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Які рішення щодо пенсій розробили в урядіНові обмеження пенсії: яке рішення підготували в уряді і чому це не спрацюєСили оборони скоротили чисельність армії РФ на 1 710 окупантів і спалили 6 танків ворога – ГенштабСили оборони скоротили чисельність армії РФ на 1 710 окупантів і спалили 6 танків ворога – ГенштабДе сьогодні безкоштовно дивитися Північна Ірландія – Україна. Розклад трансляцій Ліги наційДе сьогодні безкоштовно дивитися Північна Ірландія – Україна. Розклад трансляцій Ліги наційЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розклади24-річний захисник знищив реактивний дрон кулеметною чергою: момент потрапив на відео24-річний захисник знищив реактивний дрон кулеметною чергою: момент потрапив на відеоСША вперше порушили питання вступу України до НАТО в обмін на вихід із Донбасу, – ЗеленськийСША вперше порушили питання вступу України до НАТО в обмін на вихід із Донбасу, – ЗеленськийВідбиття повітряної атаки РФОкупанти атакували Україну майже сотнею БПЛА: у Повітряних силах розповіли, скільки дронів вдалося збитиПосвідчення водія в Україні. ІлюстраціяНа Львівщині поліцейський оштрафував водія, бо побачив "D" у техпаспорті: історія отримала цікаве продовженняВіткофф і Кушнер розпочали підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та РосієюВіткофф і Кушнер розпочали підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та РосієюСенатори США вимагають доступу до листування Маска з Білим домом і Пентагоном щодо обмеження StarshieldСенатори США вимагають доступу до листування Маска з Білим домом і Пентагоном щодо обмеження Starshield
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Це підготовлена історія": Зеленський зробив заяву щодо провокацій на Борщагівці і відповів, чи є кандидати на посаду генпрокурора

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
93
"Це підготовлена історія": Зеленський зробив заяву щодо провокацій на Борщагівці і відповів, чи є кандидати на посаду генпрокурора
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що заворушення у Петропавлівській Борщагівці на Київщині були заздалегідь сплановані. Він наголосив, що правоохоронці мають з'ясувати всі обставини інциденту та надати відповіді на запитання, які виникли у зв'язку з ним.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з медіа. Крім того, він прокоментував звинувачення колишнього генпрокурора Руслана Кравченка та висловився про роботу Верховної Ради.

Пояснюючи свою оцінку подій, які стались на Борщагівці, Зеленський послався на матеріали, з якими ознайомився.

"Це підготовлена історія. Абсолютно. На мій погляд і з того, що я бачив у матеріалах. Усі бачили жінку, яка все це почала, і мали змогу подивитись – хто вона, яка у неї мотивація", – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що правоохоронні органи повинні дати відповіді на всі запитання щодо інциденту на Борщагівці.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
11,9 т.
Польща долучиться до переговорів із РФ: Туск сказав, на що вони не погодяться
11,9 т.
Польща долучиться до переговорів із РФ: Туск сказав, на що вони не погодяться
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
5,8 т.
"Вона у нас вже є": Мерц заявив, що у Європи немає потреби говорити з РФ про архітектуру безпеки
5,8 т.
"Вона у нас вже є": Мерц заявив, що у Європи немає потреби говорити з РФ про архітектуру безпеки
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
5,1 т.
Росія вимагає повернення НАТО до кордонів 1997 року: в ISW розповіли про "пастку Кремля" на мирних перемовинах
5,1 т.
Росія вимагає повернення НАТО до кордонів 1997 року: в ISW розповіли про "пастку Кремля" на мирних перемовинах

Під час зустрічі з медіа глава держави також прокоментував ситуацію навколо колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Він зазначив, що не стежить за його життям і не має часу читати його дописи.

Водночас Зеленський повідомив, що чув про звинувачення Кравченка у переслідуванні з боку президента, Офісу глави держави, НАБУ та САП. Про інші його заяви, за словами президента, йому невідомо.

Наразі кандидатури на посаду генерального прокурора немає, повідомив Зеленський. Тому поки обов'язки очільника відомства виконує тимчасовий керівник. Коли кандидатуру визначать, її подадуть на розгляд Верховної Ради, яка має затвердити призначення.

Президент зауважив, що нинішній виконувач обов'язків лише нещодавно приступив до роботи, тож, можливо, ще зможе себе проявити.

Також Зеленський прокоментував роботу парламенту. За його словами, зараз він має зосередитися на двох головних напрямах – ухваленні оборонних законопроєктів і рішень, необхідних для фінансування України.

Серед таких рішень президент згадав, зокрема, Ukraine Facility+ та питання, пов'язані з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Зеленський наголосив, що всі парламентарі мають підтримувати законопроєкти, від яких залежить фінансування України, державного бюджету та оборони. За його словами, у цих питаннях не може бути умов з боку окремих політичних сил, адже йдеться про кошти для всіх громадян країни під час війни – незалежно від їхнього політичного вибору.

Президент зазначив, що зосереджує увагу саме на оборонних законопроєктах і забезпеченні України необхідним фінансуванням.

Що сталося на Борщагівці

Нагадаємо, 2 листопада у соцмережах почали поширювати повідомлення про нібито викрадення людей військовими у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. У дописах стверджувалося, що близько 40 осіб утримують у підвалі приватного будинку, а одна людина нібито загинула.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко пояснив, що будинок був пунктом тимчасового розміщення військовослужбовців. Туди доправляли мобілізованих після проходження ТЦК та СП, щоб оформити документи й провести перевірки перед відправленням до навчального центру. Під час сутичок лунали постріли, застосовували газ, а присутні кидали різні предмети у військових і правоохоронців та пошкоджували автомобілі.

Згодом Служба безпеки України затримала трьох організаторів заворушень. За даними слідства, одна з фігуранток за грошову винагороду мала вивезти військовослужбовця Нацгвардії за межі пункту дислокації під виглядом надання невідкладної медичної допомоги. Для цього вона видала себе за медикиню та залучила знайомого, який погодився зіграти роль фельдшера.

Схожі теми
новини УкраїниУкраїнаполітикаВерховна Рада УкраїниВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!