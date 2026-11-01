"Це перший такий випадок": Зеленський подякував Меланії Трамп за посередництво у припиненні вогню в Олешках

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ілюстрація - гроші, виплатаВ Україні за кілька місяців ускладнять вихід на пенсію: значна частина не зможе отримати виплати у 60 роківІлюстрація - відділення ПриватБанкуУкраїнські банки позакривали відділення: у списку Ощадбанк та ПриватБанк"Концепція працює": брат Венса пояснив, чому Путін не застосує ядерну зброю у війні з Україною"Концепція працює": брат Венса пояснив, чому Путін не застосує ядерну зброю у війні з УкраїноюНорвегію шокувало рішення замінити її на Росію на чемпіонаті світу з хокею U20Норвегію шокувало рішення замінити її на Росію на чемпіонаті світу з хокею U20Беньямін НетаньягуЩоб не залежати від арабських партій: в Ізраїлі розглядають можливість прямих виборів прем'єр-міністраВорог користується суцільною хмарністю: українців попередили про запуски десятків бензинових "Шахедів"Ворог користується суцільною хмарністю: українців попередили про запуски десятків бензинових "Шахедів"У парламенті Ізраїлю може сформуватись єврейсько-арабська більшість: Айзенкот обіцяє швидко сформувати новий урядУ парламенті Ізраїлю може сформуватись єврейсько-арабська більшість: Айзенкот обіцяє швидко сформувати новий уряд"Ми не ставимося до таких заяв легковажно": Рубіо сказав, чи є рішення Трампа щодо нових ударів по Ірану"Ми не ставимося до таких заяв легковажно": Рубіо сказав, чи є рішення Трампа щодо нових ударів по ІрануНа вулиці вийшли близько 320 тис. протестувальників: у Франції відновилися масові заворушенняНа вулиці вийшли близько 320 тис. протестувальників: у Франції відновилися масові заворушенняЛідер партії, яка пройшла до парламенту Ізраїлю, відмовився називати ХАМАС терористичною організацієюЛідер партії, яка пройшла до парламенту Ізраїлю, відмовився називати ХАМАС терористичною організацією
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Це перший такий випадок": Зеленський подякував Меланії Трамп за посередництво у припиненні вогню в Олешках

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
267
"Це перший такий випадок": Зеленський подякував Меланії Трамп за посередництво у припиненні вогню в Олешках
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність першій леді США Меланії Трамп за посередництво в організації припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, звідки вдалося евакуювати цивільних. Він заявив, що Україна підтримуватиме продовження цієї ініціативи.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю американському журналісту Тоні Перкінсу. "Насамперед ми дуже вдячні першій леді Меланії Трамп за це посередництво та допомогу", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що ініціатива Меланії Трамп – це перший випадок, коли РФ погодилася на тимчасове перемирʼя.

Відповідаючи на запитання, чи може ця ініціатива стати початком ширшого припинення вогню, президент зауважив, що Україна від самого початку підтримувала пропозицію американської сторони та президента США Дональда Трампа щодо безумовного припинення вогню. Це було ще на початку 2025 року, і згодом Київ неодноразово підтверджував свою позицію.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
54,2 т.
Зеленський та Ердоган домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором: усі подробиці
54,2 т.
Зеленський та Ердоган домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором: усі подробиці
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
16,6 т.
"Ми всі знаємо, що ви – агресор": Лаврову на G20 заявили, що Росія не виграє війну в України
16,6 т.
"Ми всі знаємо, що ви – агресор": Лаврову на G20 заявили, що Росія не виграє війну в України
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
12,6 т.
"Кроку назад не зроблено": Стубб розповів, які два послання передав Путіну від Зеленського
12,6 т.
"Кроку назад не зроблено": Стубб розповів, які два послання передав Путіну від Зеленського

"Але Росія ніколи не погоджувалася на жодне припинення вогню: ні в енергетичній сфері, ні на морі, ні на окремих територіях", – зазначив гарант.

За його словами, ця ініціатива першої леді США – "це перший такий випадок", коли РФ погодилася.

"Сподіваюся, що її (ініціативу – Ред.) вдасться продовжити. Якщо це триватиме, і від американської сторони знову надходитимуть такі сигнали, це буде чудово, і ми це підтримаємо", – додав Зеленський.

Люди з Олешок вже в Україні

Евакуйовані мешканці Олешок Херсонської області вже повернулися до України, прибувши через територію Білорусі. Раніше в аеропорту Гомеля здійснив посадку літак з громадянами та представниками української та російської делегацій, які брали участь у гуманітарній операції у прифронтовому місті.

Одразу після прильоту людей пересадили автобусами для відправлення на батьківщину. Вони поділилися першими враженнями після евакуації.

Після завершення евакуації людей президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що гуманітарний доступ до Олешок залишатиметься. Також він підтвердив, що українські громадяни перетнули кордон України на Чернігівщині.

Глава держави висловив подяку Сполученим Штатам та Меланії Трамп за посередництво. Також президент подякував Силам оборони України, які з честю гарантували умови безпеки для гуманітарної операції.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець також подякував Меланії Трамп за людяність, небайдужість, надзвичайну чуйність та особисту залученість до всіх етапів цього складного процесу.

"Її постійна увага, підтримка та безпосередня участь стали визначальними для успішного проведення місії. Саме завдяки її особистому залученню вдалося реалізувати цю гуманітарну ініціативу", – повідомив омбудсмен.

Як повідомляв OBOZ.UA, перша леді США Меланія Трамп готова продовжувати гуманітарні зусилля в Україні після завершення операції в Олешках, якщо президент України Володимир Зеленський і ватажок Кремля Володимир Путін будуть готові до подальшої співпраці з нею. Про це йдеться на тлі її роботи над наступним етапом возз’єднання українських дітей із сім’ями.

Схожі теми
Перемир'я в УкраїніВійна в УкраїніОлешкиевакуаціяВолодимир ЗеленськийВолодимир ЗеленськийМеланія ТрампМеланія Трамп
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!