"Це перший такий випадок": Зеленський подякував Меланії Трамп за посередництво у припиненні вогню в Олешках

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність першій леді США Меланії Трамп за посередництво в організації припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, звідки вдалося евакуювати цивільних. Він заявив, що Україна підтримуватиме продовження цієї ініціативи.

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Про це глава держави сказав у інтерв’ю американському журналісту Тоні Перкінсу. "Насамперед ми дуже вдячні першій леді Меланії Трамп за це посередництво та допомогу", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що ініціатива Меланії Трамп – це перший випадок, коли РФ погодилася на тимчасове перемирʼя.

Відповідаючи на запитання, чи може ця ініціатива стати початком ширшого припинення вогню, президент зауважив, що Україна від самого початку підтримувала пропозицію американської сторони та президента США Дональда Трампа щодо безумовного припинення вогню. Це було ще на початку 2025 року, і згодом Київ неодноразово підтверджував свою позицію.

"Але Росія ніколи не погоджувалася на жодне припинення вогню: ні в енергетичній сфері, ні на морі, ні на окремих територіях", – зазначив гарант.

За його словами, ця ініціатива першої леді США – "це перший такий випадок", коли РФ погодилася.

"Сподіваюся, що її (ініціативу – Ред.) вдасться продовжити. Якщо це триватиме, і від американської сторони знову надходитимуть такі сигнали, це буде чудово, і ми це підтримаємо", – додав Зеленський.

Люди з Олешок вже в Україні

Евакуйовані мешканці Олешок Херсонської області вже повернулися до України, прибувши через територію Білорусі. Раніше в аеропорту Гомеля здійснив посадку літак з громадянами та представниками української та російської делегацій, які брали участь у гуманітарній операції у прифронтовому місті.

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Одразу після прильоту людей пересадили автобусами для відправлення на батьківщину. Вони поділилися першими враженнями після евакуації.

Після завершення евакуації людей президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що гуманітарний доступ до Олешок залишатиметься. Також він підтвердив, що українські громадяни перетнули кордон України на Чернігівщині.

Глава держави висловив подяку Сполученим Штатам та Меланії Трамп за посередництво. Також президент подякував Силам оборони України, які з честю гарантували умови безпеки для гуманітарної операції.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець також подякував Меланії Трамп за людяність, небайдужість, надзвичайну чуйність та особисту залученість до всіх етапів цього складного процесу.

"Її постійна увага, підтримка та безпосередня участь стали визначальними для успішного проведення місії. Саме завдяки її особистому залученню вдалося реалізувати цю гуманітарну ініціативу", – повідомив омбудсмен.

Як повідомляв OBOZ.UA, перша леді США Меланія Трамп готова продовжувати гуманітарні зусилля в Україні після завершення операції в Олешках, якщо президент України Володимир Зеленський і ватажок Кремля Володимир Путін будуть готові до подальшої співпраці з нею. Про це йдеться на тлі її роботи над наступним етапом возз’єднання українських дітей із сім’ями.