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"Це останнє, що варто робити": прем'єр Естонії назвав "психологічними іграми" вимоги РФ щодо нової архітектури безпеки

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
375
"Це останнє, що варто робити": прем'єр Естонії назвав "психологічними іграми" вимоги РФ щодо нової архітектури безпеки
Крістен Міхал. Джерело: Facebook політика

Головною вимогою Європи є припинення загарбницького вторгнення Росії в Україну, яке триває вже чотири роки. А спроба російського диктатора Володимира Путіна вести переговори, яка виникла на тлі поновлених зусиль США щодо встановлення миру, є "пасткою", в яку європейські держави не повинні потрапити.

Так вважає прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Як повідомляє Bloomberg, "лідер Естонії відкидає "психологічні ігри", якими він назвав нові спроби Росії переглянути безпекові домовленості Європи".

Що сказав Крістен Міхал

"Якщо Росія становить загрозу для Європи, то обговорювати побудову архітектури безпеки з тим, хто вам загрожує – це останнє, що варто робити", – зазначив естонський прем’єр.

За чотири роки широкомасштабного вторгнення росіян в Україну Кремль кілька разів змінював "причини" своєї агресії. Першими за часом називались нібито необхідність "захистити" псевдореспубліки Л/ДНР. Останніми названо розширення НАТО на схід Європи – мовляв, це становить загрозу для російської безпеки.

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Крістен Міхал наголосив: обговорення перегляду європейської системи безпеки є неприйнятним. Принаймні Естонія, як і інші країни Балтії, розглядають своє перебування в НАТО як надійну гарантію захисту від російської агресії.

На переконання естонця, заяви з Кремля є "іграми розуму", ніж прагненням укласти мирну угоду. Саме тому Крістен Міхал не сподівається, що нинішній раунд переговорів наблизить завершення війни.

"Ніхто не плекає ілюзій, що все відбудеться дуже швидко. Як і сама Україна, яка готується до важкої зими", – зазначив естонський прем’єр.

Про що мова

На думку Крістена Міхала, активізація переговорного процесу зумовлена поразкою Трампа на проміжних виборах у США. Саме тому поточна адміністрація США "намагається чогось досягти, перш ніж після виборів зміниться розстановка сил". Але "проблема Європи не в американцях, а в Путіні", зазначив естонець.

Як повідомляв OBOZ.UA,президент США Дональд Трамп заявив про підготовку масштабної угоди щодо врегулювання війни в Україні, яка може стосуватися не лише Києва, а й усієї Європи.

Хоча він не розкрив її можливого змісту, не назвав потенційних учасників і не пояснив, про які саме домовленості йдеться, частково завісу таємниці відкрили трампівські переговірники – йдеться про НАТО. Адміністрація Трампа прагне розглядати питання європейської безпеки паралельно з іншими темами мирних переговорів із Росією.

Так чи так, але європейські країни не погоджуються обговорювати нову архітектуру безпеки на континенті, поки Москва продовжує воєнні дії. У ЄС наполягають, що спочатку Росія має припинити війну, а вже після цього можна переходити до обговорення післявоєнних домовленостей.

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