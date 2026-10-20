"Це несправедливо": Зеленський розповів, що пропонував Трампу щодо Росії, і вказав на тривожні "сигнали"

Президент України Володимир Зеленський відверто розповів про поточні відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа, про компроміси, запропоновані Вашингтону, та тривожні дії з боку американських партнерів. За словами глави держави, тиск на Київ перейшов із формату попереджень у площину реальних дій.

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При цьому українська влада пропонувала Білому дому варіанти взаємодії та стримування російської агресії. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Реалізовані погрози США

За його словами, обмеження обміну розвідувальною інформацією та штучне зниження швидкості роботи мережі Starlink — це вже доконаний факт. За допомогою таких інструментів Вашингтон намагається тиснути на Київ, щоб змусити його врегулювати конфлікт. Однак з боку РФ немає жодних мирних ініціатив і готовності до компромісу.

"Обмеження на обмін розвідувальною інформацією та зниження швидкості Starlink — це вже не просто погрози, а реальність. Це несправедливо щодо нас. Ми, як і раніше, вдячні американському народу та команді Трампа. Але між партнерами має бути чесність", – заявив Зеленський.

Незважаючи на це, Київ продовжує отримувати американське озброєнняза рахунок програм, що фінансуються європейськими союзниками. Однак головна проблема залишається у наявності ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot.

Що Україна пропонувала Вашингтону

Зеленський розкрив подробиці своїх звернень до Трампа, зазначивши, що Україна просила про базову допомогу для захисту критичної інфраструктури в обмін на припинення ударів по нафтопереробних заводах Росії.

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Київ запропонував США передати засоби ППО та перехоплювачі для захисту української енергетики від російських ударів. У відповідь американська сторона вимагала припинити атаки на російські НПЗ. Однак необхідні ракети для захисту повітряного простору Україна так і не отримала, після чого було скорочено розвіддані та обмежено роботу Starlink.

Зеленський назвав несправедливою ситуацію, за якої Україна залишається без захисту перед ударами РФ. При цьому він висловив готовність продовжувати діалог і зустрітися з американською переговорною командою.

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Тривожні сигнали в переговорах

Окрему увагу глава держави приділив спробам Кремля налагодити діалог із Білим домом і Пекіном без участі Києва. Зеленський висловив занепокоєння тим, що російський диктатор Володимир Путін крок за кроком виходить із міжнародної ізоляції.

Коментуючи можливі контакти між США, Китаєм і Росією без участі України, президент зазначив, що будь-які рішення щодо українського питання мають ухвалюватися лише з урахуванням позиції Києва

"Якщо Україна буде на порядку денному, ми хотіли б, щоб з Україною проконсультувалися", — підсумував глава держави, додавши, що Україна готова до обговорення мирної угоди, оскільки встановлення миру залишається головним пріоритетом.

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Як повідомляв OBOZ.UA, спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер планують вирушити до Норвегії для проведення нового раунду переговорів щодо припинення війни в Україні. Очікується, що до зустрічей приєднається президент України Володимир Зеленський.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп обурений атаками України на російські НПЗ. Він заявив, що саме ці удари нібито є причиною зростання світових цін на нафту, і це — їхній єдиний результат.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив низку заяв щодо інтеграції України до Північноатлантичного альянсу та методів ведення бойових дій. За його словами, Сполучені Штати виступають проти вступу України до НАТО, і він закликав українську владу відмовитися від атак на російські НПЗ.