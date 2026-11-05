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"Це не ті жарти, які я можу зрозуміти": Зеленський різко відреагував на заяви Маска про російських солдатів

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
1,6 т.
Президент України Володимир Зеленський. Ілюстрційне фото
Президент України Володимир Зеленський. Джерело: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на висловлювання американського мільярдера Ілона Маска щодо втрат Росії у війні проти України. Зокрема, він зазначив, що те, що сказав засновник компанії SpaceX, – це не ті жарти, які можна зрозуміти.

Про це глава держави заявив у тизері програми ZDF Magazin Royale на YouTube. Нагадаємо, у кінці жовтня Маск у соцмережі Х опублікував думку, що російським загарбникам потрібно нібито "поспівчувати", оскільки в них "немає вибору, окрім як воювати й гинути" від українських дронових ударів.

Що відомо

Президент розкритикував американського мільярдера Ілона Маска за його слова про російські втрати у війні проти України. Раніше Маск закликав до співчуття щодо російських призовників, бо ті, за його словами, "не мають вибору".

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"Нам не подобається його ставлення до цієї війни, коли він розмірковує про те, як Росія втрачає солдатів", – сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що російські військові перебувають на чужій території, а їхня країна Росія є агресором.

"Агресор – хай Бог благословить, щоб вони втрачали солдатів, які перебувають на чужій території, а не на своїй землі", – додав президент.

Зеленський також прокоментував ймовірність того, що Маск міг жартувати, коли говорив про російські втрати в Україні.

"Я не знаю, чи він серйозно, чи несерйозно жартує. Це не ті жарти, які я можу зрозуміти, хоча я дуже добре розумію жарти", – зазначив глава держави.

Що передувало

25 жовтня засновник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував у власній соціальній мережі X думку про те, що війна в Україні має припинитися, а російським загарбникам варто "поспівчувати". Мовляв, у них "немає вибору, окрім як воювати й гинути" від українських дронових ударів.

"Нескінченна різанина українців і росіян має припинитися. Варто також виявити певне співчуття до бідолашних російських призовників. У цих дітей немає іншого вибору, окрім як воювати й гинути під ударами дронів", – написав Маск.

Ця сумнівна теза викликала неабияку увагу. Повідомлення зібрало сотні тисяч переглядів і чимало обурених коментарів.

Допис Ілона Маска в соцмережі Х.Джерело: Скриншот допису

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент Володимир Зеленський заявив, що російські заяви про нібито готовність провести особисті переговори між лідерами України та РФ у Москві є деструктивними. Він також пояснив, чому не бачить сенсу в телефонній розмові з Володимиром Путіним: за словами Зеленського, Росія може використати її як привід для того, щоб уникнути прямих двосторонніх переговорів.

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