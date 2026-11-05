"Це не ті жарти, які я можу зрозуміти": Зеленський різко відреагував на заяви Маска про російських солдатів

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на висловлювання американського мільярдера Ілона Маска щодо втрат Росії у війні проти України. Зокрема, він зазначив, що те, що сказав засновник компанії SpaceX, – це не ті жарти, які можна зрозуміти.

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Про це глава держави заявив у тизері програми ZDF Magazin Royale на YouTube. Нагадаємо, у кінці жовтня Маск у соцмережі Х опублікував думку, що російським загарбникам потрібно нібито "поспівчувати", оскільки в них "немає вибору, окрім як воювати й гинути" від українських дронових ударів.

Що відомо

Президент розкритикував американського мільярдера Ілона Маска за його слова про російські втрати у війні проти України. Раніше Маск закликав до співчуття щодо російських призовників, бо ті, за його словами, "не мають вибору".

"Нам не подобається його ставлення до цієї війни, коли він розмірковує про те, як Росія втрачає солдатів", – сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що російські військові перебувають на чужій території, а їхня країна Росія є агресором.

"Агресор – хай Бог благословить, щоб вони втрачали солдатів, які перебувають на чужій території, а не на своїй землі", – додав президент.

Зеленський також прокоментував ймовірність того, що Маск міг жартувати, коли говорив про російські втрати в Україні.

"Я не знаю, чи він серйозно, чи несерйозно жартує. Це не ті жарти, які я можу зрозуміти, хоча я дуже добре розумію жарти", – зазначив глава держави.

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Що передувало

25 жовтня засновник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував у власній соціальній мережі X думку про те, що війна в Україні має припинитися, а російським загарбникам варто "поспівчувати". Мовляв, у них "немає вибору, окрім як воювати й гинути" від українських дронових ударів.

"Нескінченна різанина українців і росіян має припинитися. Варто також виявити певне співчуття до бідолашних російських призовників. У цих дітей немає іншого вибору, окрім як воювати й гинути під ударами дронів", – написав Маск.

Головні історії дня

Ця сумнівна теза викликала неабияку увагу. Повідомлення зібрало сотні тисяч переглядів і чимало обурених коментарів.

Допис Ілона Маска в соцмережі Х. Джерело: Скриншот допису

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент Володимир Зеленський заявив, що російські заяви про нібито готовність провести особисті переговори між лідерами України та РФ у Москві є деструктивними. Він також пояснив, чому не бачить сенсу в телефонній розмові з Володимиром Путіним: за словами Зеленського, Росія може використати її як привід для того, щоб уникнути прямих двосторонніх переговорів.