"Це не найгірша ідея": Трамп не виключив залучення Меланії до мирних перемовин України і Росії. Відео

Президент США Дональд Трамп стверджує, що тимчасове перемир'я на Херсонщині вдалося досягнути виключно завдяки його дружині Меланії Трамп, яка нібито особисто домовлялася з Україною та Росією про припинення вогню районі окупованих Олешок. Таким чином, він вважає гарною ідеєю залучення першої леді США до мирних перемовин України та РФ.

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Так чи так, але у перших тристоронніх зустрічах Меланія примати участь точно не буде. Про це Трамп повідомив 23 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів.

Що сказав Трамп

Американський президент з перших секунд похвалився "гарним вечором і гарною ніччю" – у сенсі організації переговорів між Україною і Росією, і на тлі цієї організації досягнення тимчасового припинення вогню. Саме тому у Трампа одразу запитали, чи не буде надалі Меланія Трамп залучена до переговорів.

"Ні. Та це не найгірша ідея, яку я чув. Це (припинення вогню біля окупованих Олешок, – OBOZ.UA) була її ініціатива; вона зв’язалася з обома сторонами, і обидві сторони погодилися. Вона хоче рятувати дітей, і саме на цьому зосереджена. І обидві сторони з нею співпрацюють, тож вона робить дуже добру роботу", – сказав Трамп.

Що відомо про перемир’я

Україна та Росія домовилися про тимчасове припинення бойових дій в Олешках на Херсонщині, яке має набути чинності 29 жовтня. Перемир'я покликане забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготовку до евакуації цивільних.

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Після набуття перемир'ям чинності цивільні представники керівництва України та Росії, які не входять до військових структур, разом відвідають жителів Олешок удома, щоб з'ясувати, якої допомоги вони потребують.

Тим, хто захоче евакуюватися, нададуть необхідну підтримку й транспорт до обраного місця призначення. За словами Меланії Трамп, частина мешканців може вирішити виїхати до України, а частина – до Росії.

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Раніше OBOZ.UA розповідав про надзвичайно складну гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках, де зараз фактично голодують близько 2000 дорослих і 50 дітей.