"Це не для миру": Зеленський отримав від розвідки плани Росії по виробництву балістики і крилатих ракет. Відео

Російська Федерація збільшила кількість балістичних ракет, які їй постачає КНДР. Окрім того, агресор не припиняє власне виробництво крилатих і балістичних ракет "в обсягах, які потрібні точно не для миру".

Відео дня

Про це попередив президент Володимир Зеленський після доповіді Головного управління розвідки Міноборони 16 листопада. Записом відеозвернення до громадян поділилася в YouTube пресслужба ОП.

Україні потрібен чіткий паритет і можливість завдавати дзеркальних ударів

Глава держави розповів, що в понеділок під час Ставки верховного головнокомандувача заслухав інформацію від ГУР МО про роботу військово-промислового комплексу ворога, а саме про російські ракетні плани.

"Такий обсяг виробництва, як вони планують, – не для миру", – наголосив Зеленський.

Також Україні відомо, що Північна Корея почала відправляти росіянам ще більше балістики. Йдеться про десятки ракет на місяць. Це вкрай небезпечно не тільки для нашої країни, адже Пхеньян має змогу випробовувати свою зброю в умовах реальної війни й підвищувати її ефективність.

"Для всього регіону поруч із Кореєю це додаткові виклики. І для нас у Європі це теж виклик: якщо Росія має такого союзника, який передає балістику, то потрібен чіткий паритет і для України, щоб ми могли на рівних відповідати на російську загрозу.

РЕКЛАМА

Європа має ракети, які завдають дійсно ефективних ударів. Німеччина, Франція, Британія, Італія – говоримо про те, що протидія російському глобальному бандитизму за підтримки їхнього союзника в Пхеньяні має спиратись на більше відповідне постачання для України", – впевнений Зеленський.

Абсолютно справедливими будуть і дзеркальні відповіді – знищення ворожих пускових установок на території РФ.

"Технології для цього є в західного світу, і щоб швидше схилити Росію до миру, щоб надійніше гарантувати безпеку, мають бути такі технології у нас, в Україні", – заявив президент.

Головні історії дня

Мирні переговори тривають

16 листопада відбулася чергова розмова української, американської і європейської переговорних груп на рівні команд.

"Активно тривають дипломатичні процеси, і сподіваємось, що це буде недаремно. Наша команда працює максимально конструктивно. Нам потрібне достойне завершення війни і гарантована безпека Україні. Активно взаємодіє і американська команда – Стів Віткофф і Джаред Кушнер були в розмові онлайн", – поділився подробицями Зеленський.

Важливо, що європейську сторону представляли саме ті особи, які згодом братимуть участь у діалозі з Росією.

РЕКЛАМА

"Це Франція, Німеччина, Британія, Італія, Польща, представники ЄС, тобто Єврокомісії та Євроради, і представник НАТО. Розмова була непроста, але результат є: в Берліні в рамках Коаліції охочих зустрінемось і напрацюємо конкретні спільні кроки в перемовному процесі", – анонсував глава держави.

Зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 17 листопада

"Готуємось до зустрічі "Рамштайну" завтра. Потрібні нові й сильні оборонні пакети для України, це не тільки про захист тут і зараз, це й довгостроково – сигнал, що партнери з нами, з Україною", – заявив президент.

РЕКЛАМА

Він зазначив, що зараз "усі у світі бачать, що Росія не хоче йти на чесне закінчення війни, намагається затягнути удари та страждання".

На засіданні Контактної групи з питань оборони України буде присутнім міністр оборони Євгеній Хмара.

"Але, окрім цього, ми говорили з ним про українські дипстрайки. План наших далекобійних санкцій має виконуватись повністю. І щойно я підписав нові санкційні укази. Будуть і ще рішення РНБО щодо санкцій. Документи готуються. Санкційний тиск – наш і партнерів – має залишатись сильним. Санкції – це те, що найбільше сприяє створенню у Росії мотиву закінчити війну", – переконаний Зеленський.

РЕКЛАМА

Президент закликав реагувати на тривоги

Наприкінці звернення глава держави попередив про небезпеку нових російських обстрілів.

"Обов'язково сьогодні ввечері, вночі та протягом завтрашньої доби, будь ласка, зважайте на сигнали ракетної небезпеки. Є інформація, що росіяни підготувались до удару. Бережіть себе. І вони там, у Росії, повинні знати, що на кожне їхнє зло буде наша справедлива відповідь", – заявив Зеленський.

Як писав OBOZ.UA:

– Україна розраховує, що після чергового саміту "Рамштайну" отримає перехоплювачі для ППО й амуніцію для бойової авіації. Крім того, планується обговорити додаткове фінансування, яке дозволило б збільшити виробництво безпілотників для Сил оборони. Також Київ хоче активізувати спільні з партнерами оборонні проєкти.

– 16 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що РФ не відмовилася від намірів атакувати наші енергетичні об'єкти та критичну інфраструктуру. Київ уже кілька днів отримує інформацію про підготовку чергового ворожого удару.