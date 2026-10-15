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"Це наша справа": Мерц відреагував на пропозицію США про передачу контролю над замороженими активами РФ

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 2,8 т.
"Це наша справа": Мерц відреагував на пропозицію США про передачу контролю над замороженими активами РФ
Мерц заявив, що рішення щодо активів мають ухвалювати в Європі. Джерело: friedrich-merz.de

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що заморожені в Європейському Союзі російські активи мають залишатися під контролем європейців. Він наголосив, що саме країни Європи повинні ухвалювати рішення щодо їхнього використання.

Заява пролунала 15 жовтня перед початком саміту ЄС у Брюсселі на тлі обговорення можливої передачі активів під контроль США для активізації мирного процесу. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо також виступив проти такої ініціативи та закликав використати заморожені кошти для підтримки України.

Мерц заявив, що рішення щодо активів мають ухвалювати в Європі

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість передачі заморожених російських активів під контроль Сполучених Штатів, Фрідріх Мерц наголосив, що ці кошти мають залишатися в Європі.

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"Це активи, які заморожені в Європі, і вони повинні залишатися замороженими в Європі. Це наша справа, і саме ми ухвалюємо рішення щодо них", – заявив канцлер Німеччини.

Прем’єр Фінляндії виступив проти американської ініціативи

Петтері Орпо підтвердив, що пропозицію США щодо російських активів обговорювали. Водночас він заявив, що не підтримує її за жодних обставин.

"Очевидно, що пропозиція такого типу обговорювалася. Але до неї неможливо ставитися позитивно. За жодних обставин", – наголосив фінський прем’єр.

За словами Орпо, заморожені в Європі російські кошти необхідно використати для підтримки України, а не розморожувати.

"Це активи росіян, які щодня руйнують Україну і вбивають українців, через що ми змушені допомагати Україні. Тому сама думка про те, щоб ці активи розморозити, є абсолютно неприйнятною", – заявив він.

Орпо також повідомив, що має намір знову порушити на саміті питання використання заморожених російських коштів для допомоги Києву.

Як повідомляв OBOZ.UA, Сполучені Штати Америки запропонували європейським партнерам розморозити частину заблокованих російських активів у межах зусиль із відновлення мирних переговорів. Вашингтон хоче створити спеціальний фінансовий механізм, через який ці кошти перебуватимуть під американським контролем. Однак європейські представники виступили проти такої ініціативи.

За інформацією Financial Times, відповідну пропозицію американська сторона представила минулого тижня під час зустрічі в Маямі, у якій брали участь спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. 

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