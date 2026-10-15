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"Це моя відповідальність": Зеленський сказав, чи збирається йти у відставку

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
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"Це моя відповідальність": Зеленський сказав, чи збирається йти у відставку
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що він не має наміру йти у відставку. Глава держави не збирається залишати посаду, оскільки вважає війну в Україні своєю відповідальністю.

Про це Зеленський сказав в інтервʼю британському телеведучому Пірсу Моргану в межах шоу Piers Morgan Uncensored. Журналіст запитав президента, чи збирається він у відставку.

"Ні, звісно, це (війна в Україні – Ред.) – моя відповідальність", – відповів Зеленський. За словами президента, він переконаний, що українці – на його боці, адже у всіх нас є один спільний ворог – Росія, і всі ми зацікавлені у закінченні війни.  

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Він погодився з тим, що вибори президента мали відбутися в Україні у 2024 році, але їх не вдалося провести через розвʼязану Росією повномасштабну війну. Через це мільйони українців виїхали з країни, а ще більше людей зараз воюють на фронті, стримуючи окупантів. 

На питання журналіста, чи можливо провести вибори такого типу, про які говорив президент США Дональд Трамп, Зеленський відповів: "Звісно, ​​ні".

Причина – неможливість гарантувати безпеку виборців, оскільки України постійно перебуває під атаками РФ – і вдень, і вночі. Крім того, як уже було згадано вище, солдати, які захищають нашу країну на передовій, не зможуть взяти участь у голосуванні, а саме вони мають обирати президента.

Раніше Зеленський заявив про готовність організувати вибори за умови припинення бойових дій на 60 днів. У Росії на це відповіли, що зацікавлені не в тимчасовому перемир’ї, а в довгостроковому мирному врегулюванні війни в Україні. Диктатор Володимир Путін готовий дати вказівку не завдавати ударів по Україні лише у день виборів.

Як повідомляв OBOZ.UA, днями президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито неодноразово міг завершити війну, але не зробив цього. Американський президент також розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, пов’язавши їх із проблемами для американських фермерів.

За словами Трампа, Зеленський "хоче створити проблеми для світу". Він також висловив думку, що Україні час отримати нового президента.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву Трампа щодо українського лідера. Він наголосив, що глава держави має підтримку українського народу, який і повинен вирішувати питання свого лідерства.

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