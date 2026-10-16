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"Це ляпас": Бабіш заявив, що Трамп підставив Європу угодою з Путіним

Іван ЧерленськийКатя ПомазанІван Черленський+1
Time to read1 хв
icon 3,5 т.
"Це ляпас": Бабіш заявив, що Трамп підставив Європу угодою з Путіним
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш розкритикував домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо дизельного пального. Він також наголосив, що Європі потрібно діяти активніше на тлі війни в Україні.

Про це чеський прем'єр сказав перед початком другого дня саміту ЄС. Його слова наводить видання Novinky.

На думку Бабіша, домовленість американського президента з главою Кремля фактично підставила Європу, яка тепер має вирішити, як діяти далі.

"Гадаю, ми всі хочемо миру. Я не кажу, що мир означає погоджуватися з російськими уявленнями", – наголосив Бабіш.

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Він вважає, що Європа має активніше реагувати на ситуацію.

"Факт у тому, що війна триває, Європа залишається осторонь, а Трамп, уклавши цю угоду з Путіним, фактично підставив нас, і ми мусимо щось робити", – заявив політик.

Раніше чеський прем'єр уже назвав домовленість Трампа з Росією "ляпасом" для європейських країн.

"Це величезний ляпас Європі", – заявив Бабіш.

"Ця війна – це погано, попереду на нас чекає зима, і мені самому цікаво, які пропозиції представлять провідні європейські лідери", – додав чеський прем’єр.

Щодо підтримки України, Бабіш вважає, що її потрібно надавати у формі позики, а не включати до бюджету ЄС.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює можливе послаблення санкцій проти танкерів російського "тіньового флоту", які перевозили нафтопродукти з Росії, Ірану та Венесуели. За даними Reuters, Вашингтон розглядає цей крок, щоб знизити світові ставки на морські перевезення та зробити американську сиру нафту доступнішою для покупців.

Ці переговори почалися за кілька днів після того, як Трамп тимчасово скасував санкції щодо російського дизельного пального. Рішення викликало критику з боку президента України Володимира Зеленського та сенаторів США, які назвали його "подарунком Володимиру Путіну", що може принести Кремлю додаткові кошти для фінансування війни.

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