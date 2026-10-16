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"Це ганьба": Трамп поскаржився на українські удари по НПЗ Росії і накинувся на Зеленського

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 1,3 т.
"Це ганьба": Трамп поскаржився на українські удари по НПЗ Росії і накинувся на Зеленського
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп обурений ударами України по російських НПЗ. Він знову заявив, що саме ці удари нібито є причиною зростання світових цін на нафту, і це – їх єдиний результат.

Також Трамп накинувся на президента України Володимира Зеленського, назвавши його людиною, з якою "не варто мати справу". Про це американський президент заявив в інтерв'ю Newsmax.

Що сказав Трамп

Коли розмова зайшла про те, що Україна відновлюватиме атаки на російські НПЗ після кількаденної зупинки через оголошене Трампом "енергетичне перемир'я", американський президент знову видав тезу про те, що саме ці удари, мовляв, є причиною здорожчання нафти у світі.

"Тепер ви кажете мені, що Зеленський знову завдає ударів по нафтопереробних заводах. Все, що він робить, – це підвищує ціни на нафту у світі... Я думаю, що це ганебно. Є багато інших цілей, по яких можна бити. Є багато цілей, у які можна влучити. Але коли він б'є по дизельних НПЗ, де роблять, знаєте, дизельне пальне – а воно нам потрібне, і воно потрібне світу – тоді він робить недобру послугу для світу", – заявив Трамп.

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Він також вкотре розкритикував Зеленського і похвалив російського диктатора Володимира Путіна, з яким йому "легше вести перемовини", аніж з українським президентом. Тож мирну угоду, що покладе край російсько-українській війні, на думку Трампа, буде підписано вже не з Зеленським.

"Зеленський не та людина, з якою нам добре мати справу. Байден дав йому сотні мільярдів доларів, техніки на мільярди й мільярди доларів... Думаю, зрештою вони (Україна та Росія. – Ред.)  дійдуть до якогось урегулювання. Зроблять вони це не з ним. Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче, але насправді не хоче. Ні, я не великий шанувальник Зеленського", – заявив Трамп.

Коли ж у президента США запитали, чи завершиться війна за його каденції, Трамп відповів, що вона має  закінчитися "скоро".

"Думаю, насправді вони обидва хотіли б, щоб вона закінчилася, але, як на мене, із Зеленським мати справу складніше, ніж із Путіним", – заявив він.

У цьому  ж інтерв'ю Трамп повторив низку зроблених раніше тверджень, зокрема, про те, що за Барака Обами "вони віддали Крим, красивий шматок землі з океаном з чотирьох сторін", про ненависть між Зеленським та Путіним, яка не дає їм "укласти угоду".

Трамп також знову заявив, що вибори 2020 року були "сфальсифіковані", і що якби він тоді переміг – російсько-українська війна "ніколи б не сталася"  – або була б "дуже швидкою війною" (тут він знову розповів про "не дуже хорошого генерала" армії РФ, який, за версією Трампа, завів російські танки у багнюку – і це зупинило наступ на Київ).

Як повідомляв OBOZ.UA, у Сенаті США вимагають розслідувати діяльність очільника Пентагону Гегсета через обмеження Starlink для України

Також повідомлялося, що США хочуть розморозити частину активів Росії і взяти їх під свій контроль.

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