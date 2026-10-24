"Це дуже важливо для нас": Зеленський підтвердив відновлення швидкості роботи Starlink. Відео

В Україні відновили швидкість роботи Starlink і Starshield до рівня, який був до запровадження обмежень. Зв’язок знову працює на достатній швидкості, що є важливим для фронтової логістики та захисту від реактивних дронів.

Відео дня

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму традиційному відеозверненні. Окремо він поінформував про дипломатичні зусилля щодо завершення війни та домовленості по Олешках.

Робота Starlink та Starshield в Україні

"Найголовніше за сьогодні. Відновили роботу Starlink, Starshield на швидкості, яка була до всіх цих обмежень. Зараз швидкість – як потрібно нам. Вночі сьогодні почалось відновлення, і зранку вже були швидкості достатні для використання цього зв'язку", – поінформував глава держави.

Зеленський подякував усім, хто долучився до відновлення роботи Starlink і Starshield та допоміг привернути увагу до проблеми. Він наголосив, що стабільний зв’язок має важливе значення "для фронтової логістики, для захисту України від реактивних "Шахедів".

"Вранці була доповідь міністра оборони України Євгена Хмари: перевірки ми провели – Starlink, Starshield працюють. Я дякую усім американцям, усім нашим партнерам, хто сприйняв все це серйозно. Дуже серйозно, дійсно допомагає нам. Дякую конгресменам, сенаторам, усім медіа, Держдепу і президенту. Захист життя має значення", – наголосив президент.

РЕКЛАМА

Ракети для ППО, переговори з партнерами та домовленості щодо Олешок

Україна, за словами Зеленського, продовжує переговори з партнерами щодо відновлення інших напрямів співпраці зі США, зокрема постачання ракет-перехоплювачів для ППО та протидії російській балістиці. Київ також очікує на виконання раніше погоджених пакетів допомоги від американських і європейських партнерів.

Головні історії дня

Крім того, додав глава держави, наступного тижня плануються зустрічі в Європі за участю представників президента США та європейських партнерів. Україна наполягає на участі Європи в дипломатичному процесі. Також досягнуто домовленості щодо Олешок.

"Скоро повинна бути реалізація, щоб був розблокований доступ Олешки на окупованій частині, тимчасово окупованій частині наших Херсонщини. Росіяни замінували дороги, і через це ситуація важка, вкрай важка. Ми сподіваємось, що вдасться провести цю гуманітарну операцію, розблокувати Олешки, дати доступ, щоб завезти їжу, завезти медикаменти, щоб люди могли вийти з цієї зони бойових дій... Розраховуємо, що американське посередництво спрацює", – заявив президент.

РЕКЛАМА

У підсумку він поінформував про наради щодо ситуації в регіонах і Києві, підготовки до зими, реалізації плану стійкості та захисту населення й інфраструктури. Також він анонсував кадрові зміни в окремих областях і відзначив успішні удари української далекобійної зброї.

"Це цілком справедлива наша відповідь на те, що Росія робить проти України. Цю свою війну Росія повинна завершити, і альтернатив миру не повинно бути", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, станом на ранок, 24 жовтня, у Міністерстві оборони України підтвердили, що обмеження на роботу Starlink в Україні знято. Термінали почали працювати на швидкості понад 161 км/год.

Як писав OBOZ.UA, про обмеження в роботі Starlink під час руху, стало відомо вранці 14 жовтня. Це негативно відобразилось на здатності України завдавати ударів середньої дальності, а також захищатися від ударів російських реактивних дронів.